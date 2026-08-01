Keyrol Figueroa firma dos dobletes en una semana con el Liverpool Sub-21

El delantero hondureño Keylor Figueroa volvió a marcar un doblete este sábado ante Cardiff City Sub-21, aunque Liverpool terminó cayendo 4-3 en las instalaciones de la AXA Training Centre. El atacante fue el gran protagonista de la reacción de los Reds, que llegaron a estar perdiendo 3-0 al descanso.
Figueroa descontó en el minuto 55 con una definición dentro del área y, posteriormente, volvió a aparecer con una espectacular volea para poner nuevamente a Liverpool a un solo gol del empate. Lucas Pitt anotó el tercer tanto de los Reds, pero el equipo no pudo completar la remontada.
Hace apenas una semana, Figueroa también había conseguido dos goles en el triunfo 4-3 del Liverpool Sub-21 sobre el NK Celje. De esta manera, el hondureño suma cuatro goles en sus dos últimos partidos, una racha que vuelve a colocar su nombre en el foco de la academia del gigante inglés.
A sus 19 años, Keyrol Figueroa continúa siendo considerado uno de los proyectos ofensivos más interesantes de la academia del Liverpool.
Durante la temporada 2025-26 terminó con 12 goles en 15 apariciones en Premier League 2, cifras que lo colocaron entre los principales goleadores de la competición.
Su capacidad para aparecer dentro del área, atacar los espacios y definir con ambas piernas le ha permitido convertirse en una pieza importante del equipo Sub-21.
Ahora, sin embargo, el gran desafío es dar el siguiente paso. Liverpool analiza su futuro. Medios especializados en la actualidad del Liverpool han señalado que el club está dispuesto a escuchar propuestas para que el delantero salga cedido y pueda disputar fútbol profesional con mayor regularidad.
La intención sería encontrar un destino donde pueda tener minutos, competir contra jugadores experimentados y continuar su proceso de formación lejos del fútbol juvenil.
El interés por el hondureño tampoco es nuevo. A comienzos de 2026, distintos reportes situaron al FC Porto entre los clubes que habían mostrado interés por sus servicios después de su explosión goleadora con el Liverpool Sub-21.
Keyrol nació en Honduras y es hijo del histórico capitán de la Selección Nacional, Maynor Figueroa. El atacante pasó buena parte de su formación en Inglaterra dentro de la academia del Liverpool, donde llegó desde muy joven y fue escalando categorías hasta alcanzar el Sub-21.
A nivel internacional, anteriormente representó a Estados Unidos en categorías juveniles, pero posteriormente tomó la decisión de defender los colores de Honduras en la categoría absoluta.
Su debut con la Bicolor llegó en 2026 y desde entonces su nombre se ha convertido en uno de los grandes proyectos ofensivos del fútbol hondureño.
Cuatro goles en una semana y una decisión por delante. El mensaje que está enviando Keyrol es claro: quiere dar el salto al fútbol profesional y está respondiendo con goles cada vez que tiene la oportunidad.
Dos dobletes en una semana, cuatro goles en sus dos últimos partidos y una temporada anterior en la que terminó con 12 tantos en Premier League 2 explican por qué su futuro comienza a generar expectativa.
Liverpool mantiene el control sobre su desarrollo, pero una cesión podría convertirse en el próximo gran paso de su carrera.
Mientras tanto, Keyrol Figueroa sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: marcar goles. Y esta vez lo hizo por partida doble, dos veces en apenas siete días.