Keyrol Figueroa firma dos dobletes en una semana con el Liverpool Sub-21

Inglaterra.

El delantero hondureño Keylor Figueroa volvió a marcar un doblete este sábado ante Cardiff City Sub-21, aunque Liverpool terminó cayendo 4-3 en las instalaciones de la AXA Training Centre. El atacante fue el gran protagonista de la reacción de los Reds, que llegaron a estar perdiendo 3-0 al descanso. Figueroa descontó en el minuto 55 con una definición dentro del área y, posteriormente, volvió a aparecer con una espectacular volea para poner nuevamente a Liverpool a un solo gol del empate. Lucas Pitt anotó el tercer tanto de los Reds, pero el equipo no pudo completar la remontada.

Hace apenas una semana, Figueroa también había conseguido dos goles en el triunfo 4-3 del Liverpool Sub-21 sobre el NK Celje. De esta manera, el hondureño suma cuatro goles en sus dos últimos partidos, una racha que vuelve a colocar su nombre en el foco de la academia del gigante inglés. A sus 19 años, Keyrol Figueroa continúa siendo considerado uno de los proyectos ofensivos más interesantes de la academia del Liverpool. Durante la temporada 2025-26 terminó con 12 goles en 15 apariciones en Premier League 2, cifras que lo colocaron entre los principales goleadores de la competición. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su capacidad para aparecer dentro del área, atacar los espacios y definir con ambas piernas le ha permitido convertirse en una pieza importante del equipo Sub-21. Ahora, sin embargo, el gran desafío es dar el siguiente paso. Liverpool analiza su futuro. Medios especializados en la actualidad del Liverpool han señalado que el club está dispuesto a escuchar propuestas para que el delantero salga cedido y pueda disputar fútbol profesional con mayor regularidad. La intención sería encontrar un destino donde pueda tener minutos, competir contra jugadores experimentados y continuar su proceso de formación lejos del fútbol juvenil.