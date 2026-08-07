Ganaderos preparan el Fesnaleche 2026 en el aniversario de La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (Agaa) ya tiene todo listo para la gran fiesta lechera del año: el Festival Nacional de la Leche (Fesnaleche 2026), que en su edición número 21 rinde un merecido homenaje a don Marden Espinoza Sandoval. La cita ganadera se llevará a cabo del jueves 27 al domingo 30 de agosto en el tradicional Campo Agaa de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras. El evento, que se desarrolla en el marco de la conmemoración del 149 aniversario del municipio de La Ceiba (celebrado el 23 de agosto), promete un ambiente totalmente familiar repleto de actividades recreativas, subasta de ganado de alta escuela, gastronomía local y el mejor espíritu festivo del norte del país.

Agenda de actividades

El programa arranca el jueves 27 de agosto a las 8:00 am con la recepción del ganado, la exposición comercial y el esperado concurso de la vaca lechera. A las 10:00 am, las calles ceibeñas se llenarán de ambiente con una caminata ganadera a lo largo de la avenida San Isidro, desde el Malecón hasta el Parque Las Banderas.

Durante el recorrido los productores regalarán leche a los transeúntes. A las 2:00 pm, se llevarán a cabo los actos oficiales de inauguración en las instalaciones del Campo Agaa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante los cuatro días de feria, los visitantes podrán disfrutar de una variada agenda diurna que incluye: competencias y exhibiciones de ordeño. Subasta de ganado de alta genética, pelea de gallos, carrera de cintas, feria gastronómica y venta de souvenirs.

Cartelera musical nocturna

Al caer la noche, la pista de baile del Campo Agaa se encenderá con una cartelera musical de lujo para cerrar cada jornada: El jueves 27 se presentan Los Halcones, el viernes 28 La Gran Banda, el sábado 29 La Guanajeña y Los Roland cierran el domingo.

Margarito Vázquez, presidente de la Agaa, destacó el esfuerzo detrás de la organización de esta edición. "Estamos listos para el Fesnaleche. Hemos trabajado fuertemente para brindar al público una verdadera fiesta ganadera. Los invitamos a que nos visiten en familia para disfrutar de una diversión sana; estamos preparados para atenderles de la mejor manera".