¡Insólito golazo! Estrella Roja sorprende a Motagua con anotación histórica

Tegucigalpa, Honduras.

La ley del ex se hizo presente y Reinieri Mayorquín rompió el cerrojo con un insólito gol que pasa a la historia del Estrella Roja. El exMotagua se avivó ante el despiste de los jugadores azules y de Licona que estaba armando la barrera para definir a puerta vacía.

Aunque los jugadores reclamaron, el tanto fue válido. ¿El motivo? La Regla 13 de la IFAB autoriza a cobrar los tiros libres sin demora, lo que significa que el equipo atacante puede reanudar las acciones al instante ni depender del pitazo arbitral.

Esto es válido si "el tiro se ejecuta desde la posición correcta, el balón está parado (sin moverse), ningún jugador está lesionado, el árbitro no ha distraído al equipo infractor, por ejemplo, alejándose 9,15 m del balón o amonestándolo (tarjeta amarilla) o expulsándolo (tarjeta roja)", explica la IFAB.

Con este tanto, el Estrella Roja comenzó dando la sorpresa ante Motagua en el minuto 55 y ya en el 71', Edilson Gómez apareció para sellar el triunfo y el batacazo en el Nacional