  1. Inicio
  2. · Honduras

Recursos de amparo retrasan sentencia en el juicio del exjuez Marco Vallecillo

Durante la etapa de conclusiones, evacuada este jueves, la Fiscalía solicitó al tribunal dictar una sentencia condenatoria contra Vallecillo.

Recursos de amparo retrasan sentencia en el juicio del exjuez Marco Vallecillo

Exjuez Marcos Vallecido durante su traslado al juicio oral y público.

 Fotos Emilio Flores/ LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

El fallo en el juicio oral y público contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo quedó en suspenso porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) todavía no resuelve dos recursos de amparo interpuestos por su defensa legal.El abogado Raúl Suazo Barrillas, defensor de Vallecillo, explicó que actualmente existen dos amparos vinculados al proceso judicial.

El primero fue presentado por la defensa anterior, inmediatamente después de la captura del exjuez, hace más de un año.

Juicio contra exjuez Marco Vallecillo entra en etapa conclusiva

En este se cuestiona la acusación porque no se promovió un antejuicio, que es la protección legal de jueces y magistrados para que una autoridad judicial autorice incoar un proceso penal por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Suazo precisó que el segundo recurso fue promovido por su equipo legal, luego de que el juzgado negara a Vallecillo la posibilidad de acceder a medidas sustitutivas.

Según el abogado, el objetivo de esta acción es que se revise la decisión que impide al exjuez permanecer en arresto domiciliario por su condición de salud.

Durante la etapa de conclusiones, evacuada este jueves, la Fiscalía solicitó al tribunal dictar una sentencia condenatoria contra Vallecillo.

Por su parte, la defensa alegó que los fiscales no probaron durante el debate que el exjuez cometiera el delito de extorsión, por lo que exhortó al tribunal a dictar una sentencia absolutoria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias