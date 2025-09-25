Recursos de amparo retrasan sentencia en el juicio del exjuez Marco Vallecillo

Tegucigalpa, Honduras

El primero fue presentado por la defensa anterior, inmediatamente después de la captura del exjuez, hace más de un año.

El fallo en el juicio oral y público contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo quedó en suspenso porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) todavía no resuelve dos recursos de amparo interpuestos por su defensa legal.El abogado Raúl Suazo Barrillas, defensor de Vallecillo, explicó que actualmente existen dos amparos vinculados al proceso judicial.

En este se cuestiona la acusación porque no se promovió un antejuicio, que es la protección legal de jueces y magistrados para que una autoridad judicial autorice incoar un proceso penal por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Suazo precisó que el segundo recurso fue promovido por su equipo legal, luego de que el juzgado negara a Vallecillo la posibilidad de acceder a medidas sustitutivas.

Según el abogado, el objetivo de esta acción es que se revise la decisión que impide al exjuez permanecer en arresto domiciliario por su condición de salud.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Durante la etapa de conclusiones, evacuada este jueves, la Fiscalía solicitó al tribunal dictar una sentencia condenatoria contra Vallecillo.

Por su parte, la defensa alegó que los fiscales no probaron durante el debate que el exjuez cometiera el delito de extorsión, por lo que exhortó al tribunal a dictar una sentencia absolutoria.