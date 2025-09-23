Revelan audios y mensajes en juicio contra el exjuez Marco Vallecillo

Tegucigalpa, Honduras

Un testigo protegido denunció “un esquema de solicitud de dinero en su contra, en el que los imputados presionaban con amenazas que la Uferco (Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción) le presentaría un requerimiento fiscal”, según el Poder Judicial.

El fiscal general ordenó el 17 de agosto de 2024 la captura de Marco Vallecillo , quien se desempeñaba como coordinador del Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, por utilizar su nombre y el de otros fiscales para extorsionar a personas investigadas por delitos de corrupción.

En el juicio contra el exjuez Marco Vallecillo , un perito informático del Departamento Técnico Científico de la Fiscalía presentó ante el tribunal los hallazgos encontrados en dispositivos electrónicos sometidos a análisis, los cuales fueron incorporados como prueba en el proceso.

En el juicio que inició este lunes, de acuerdo con el dictamen presentado, en los teléfonos inspeccionados se localizaron 3,438 conversaciones de WhatsApp, aunque el especialista aclaró que únicamente se incluyeron aquellas relacionadas con los hechos investigados y con los imputados.

Entre las más relevantes, mencionó un intercambio de mensajes entre Vallecillo y un usuario identificado como Manuel Hernández, en el que se hace referencia a la entrega de 455,731.32 lempiras durante los días 16 y 17 de agosto de 2024.

El peritaje también incluyó un archivo de audio de cuatro minutos con 32 segundos, registrado el 17 de agosto de 2024 a las 12:30 del mediodía y almacenado en el dispositivo bajo el nombre “nueva grabación dos”. Según el experto, este material evidencia coordinaciones de carácter económico entre los investigados.

Otro hallazgo fue una fotografía de Vallecillo, tomada el 18 de septiembre de 2023, donde aparece con una camisa rosada y sosteniendo un puro. El perito explicó que, aunque la juramentación lo limitaba a revisar información de julio y agosto de 2024, la imagen fue incorporada como elemento de individualización del acusado.

En su exposición, el especialista indicó que en el equipo se revisaron 112,975 imágenes, entre ellas fotografías de relojes de marcas reconocidas, calificados como de “alto valor”, y un objeto con forma de arma de fuego. Sin embargo, reconoció que no podía precisar el costo ni confirmar la autenticidad de los artículos, limitándose a describir lo observado.

El análisis se realizó sobre un iPhone 15 Pro Max, entregado previamente a las autoridades con la extracción de datos ya efectuada.

Entre el material verificado se destacó otra conversación ocurrida el 16 de agosto de 2024 entre María Tejeda, subdirectora de fiscales, y un usuario denominado “juez Marco”. En el intercambio, de cuatro minutos y medio, se habló sobre la recepción de un testigo y trámites de documentación legal, como constancias y cartas de libertad.

El perito explicó que hacia el final de esa grabación se escucha la llegada de varias personas que detienen a dos hombres identificados como “masculino uno” y “masculino dos”. También relató que los interlocutores manifestaban preocupación por el hermetismo del proceso y mencionaban a personas vinculadas al caso, entre ellos, Nelson Sierra.

Durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó la pertinencia de las pruebas y alegó que en la grabación no se menciona la palabra “dinero” ni un elemento directo de extorsión. “No puedo tipificar un delito, solo expongo los resultados de mi análisis”, respondió el perito.