Por unanimidad, jueces rechazan incorporar nuevos medios de prueba contra exjuez Vallecillo

Tegucigalpa, Honduras

La solicitud del ente acusador se basaba en una pericia telefónica, sin embargo, los jueces determinaron que no procedía su inclusión dentro del proceso judicial.

El Tribunal de Sentencias resolvió este martes rechazar de manera unánime la petición presentada por el Ministerio Público de incorporar nuevos medios de prueba en el juicio contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo .

La Fiscalía pretendía añadir como evidencia el análisis de un iPhone 15 que, según los peritos, contenía información de interés para la causa.

La prueba que intentó presentar el Ministerio Público consistía en capturas de pantalla de conversaciones del teléfono del testigo protegido.

No obstante, los jueces resolvieron que esos elementos no podían ser incluidos en esta etapa del debate, ya que no fueron presentados durante la fase incidental del juicio, instancia procesal en la que corresponde la admisión de pruebas.

En su resolución, el tribunal subrayó que los insumos adicionales no habían sido conocidos por los jueces ni por la defensa técnica, lo que contraviene el debido proceso.

“No procede”, declaró uno de los magistrados al explicar que se incumplió la ruta establecida en el Código Procesal Penal.

En la audiencia, los jueces solo aceptaron el dictamen preliminar relacionado con la extracción de información del dispositivo, descartando la incorporación del dictamen final emitido el 16 de septiembre de 2025 y de otros insumos adicionales.

La defensa de Vallecillo manifestó desconocer los elementos que originaron el informe final, lo que —según expuso— generaba un escenario de indefensión.

El tribunal coincidió con ese argumento y recordó que, de acuerdo con el artículo 320 del Código Procesal Penal, las pruebas nuevas deben ser presentadas en la etapa incidental y con pleno conocimiento de todas las partes.

El Ministerio Público interpuso un recurso de reposición, alegando que la defensa no se había opuesto en fases previas a la admisión del dictamen final y que incluso podía considerarse una diligencia “para mejor proveer”.

Sin embargo, el tribunal mantuvo su resolución inicial y reiteró que la única prueba válida es el informe preliminar presentado en agosto de 2024 y ratificado en audiencia por la perito forense.

El dictamen preliminar admitido detalla que del iPhone 15 se extrajeron datos sobre contactos, registros de llamadas, historial de navegación, mensajes instantáneos y más de 4,400 conversaciones de WhatsApp, entre otros elementos.

Tras confirmar la validez de ese informe, el juicio continuará con la evacuación de los demás medios probatorios previamente admitidos.