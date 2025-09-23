Continúa el juicio contra el exjuez Marco Vallecillo con pericia de videos

El juicio oral y público contra el exjuez Marco Vallecillo continúa este martes con la presentación de videos presentados por el Ministerio Público.
Son 34 las grabaciones presentadas como prueba por la Fiscalía que están siendo evacuados en el juicio. Entre ellas figuran imágenes del 16 de junio de 2024, cuando tres individuos, incluido un testigo protegido, ingresan a un restaurante en Tegucigalpa junto a Nelson Omar Sierra y Reynaldo Leyva.
Otro video, del 17 de agosto, muestra la llegada de vehículos, entre ellos una camioneta blanca conducida por Vallecillo, además de la Prado champán y la Lexus del testigo protegido.
La pericia reconstruye que ese día, desde una gasolinera en Loarque, se desplazaron juntos hasta el lugar donde agentes de la Atic capturaron a Vallecillo y a Sierra.
Primer día
El exjuez Marco Vallecillo defendió el lunes su inocencia durante el inicio del juicio oral y público en su contra por el delito de extorsión.
En su testimonio, Vallecillo afirmó que nunca ha cometido ilícitos y que las acusaciones en su contra carecen de fundamento.
“Delante de la presencia de Dios juro que todo lo que diré es verdad y esta es mi verdad”, expresó el exjuez al iniciar su declaración. Explicó que desde 2016 inició su carrera en el Poder Judicial y que siempre actuó con rectitud.
“Yo era el primero y el último en irme de este lugar. En ningún momento, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia Marco Antonio Vallecillo Banegas ha cometido el delito de extorsión”, sostuvo.
Vallecillo relató que todo comenzó cuando Nelson Sierra llegó a su despacho para consultarle sobre un supuesto requerimiento contra David Ignacio Williams Guillén.
Aseguró que conocía a Sierra y a Williams, pero negó vínculos con estructuras criminales. “Los que me conocen saben que con corruptos no me siento ni a tomar café”, dijo en el estrado.
Según su versión, Sierra le comentó que desde el Ministerio Público (MP) se le estaba exigiendo el pago de 150,000 lempiras mensuales para mantenerlo informado sobre el avance de las investigaciones en su contra.
Vallecillo señaló que esas supuestas solicitudes provenían de un fiscal y que eran reportadas a la subdirectora de fiscales María Enriqueta Tejeda. Añadió que, en su momento, tuvo la intención de plantear este hecho directamente al fiscal general Johel Zelaya.
Durante su intervención, Vallecillo calificó el caso como una “patraña” y aseguró que las pruebas presentadas en su contra son inconsistentes.
“Soy inocente de todas las acusaciones”, reiteró antes de concluir su declaración.
La defensa propuso como testigo a la subdirectora de fiscales del Ministerio Público, María Tejeda Pineda, por considerar que su testimonio es determinante para esclarecer los hechos.