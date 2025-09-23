Continúa el juicio contra el exjuez Marco Vallecillo con pericia de videos

​​​​​​Tegucigalpa.

El juicio oral y público contra el exjuez Marco Vallecillo continúa este martes con la presentación de videos presentados por el Ministerio Público. Son 34 las grabaciones presentadas como prueba por la Fiscalía que están siendo evacuados en el juicio. Entre ellas figuran imágenes del 16 de junio de 2024, cuando tres individuos, incluido un testigo protegido, ingresan a un restaurante en Tegucigalpa junto a Nelson Omar Sierra y Reynaldo Leyva.

Otro video, del 17 de agosto, muestra la llegada de vehículos, entre ellos una camioneta blanca conducida por Vallecillo, además de la Prado champán y la Lexus del testigo protegido. La pericia reconstruye que ese día, desde una gasolinera en Loarque, se desplazaron juntos hasta el lugar donde agentes de la Atic capturaron a Vallecillo y a Sierra.

Primer día

El exjuez Marco Vallecillo defendió el lunes su inocencia durante el inicio del juicio oral y público en su contra por el delito de extorsión. En su testimonio, Vallecillo afirmó que nunca ha cometido ilícitos y que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. "Delante de la presencia de Dios juro que todo lo que diré es verdad y esta es mi verdad", expresó el exjuez al iniciar su declaración. Explicó que desde 2016 inició su carrera en el Poder Judicial y que siempre actuó con rectitud.