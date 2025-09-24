Juicio contra exjuez Marco Vallecillo entra en etapa conclusiva

Tegucigalpa, Honduras

En la primera revisión se inspeccionó una camioneta Lexus RX 250, año 2019, color plateado, placas HDC 2276, en la que se conducía el testigo protegido.

En el tercer día del juicio contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo , el tribunal evacuó una inspección realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) a los vehículos vinculados al proceso.

Bajo la técnica de búsqueda por cuadrantes, los peritos encontraron en el asiento trasero una mochila vacía y, en el piso, una maleta negra que no fue presentada como evidencia en el juicio.

Posteriormente, se examinó una Toyota Prado, modelo 2014, color champán, placas HDC 7715, propiedad del coimputado Nelson Sierra, en la que se hallaron dos teléfonos celulares.

A continuación, se inspeccionó una camioneta Toyota Prado, año 2024, asignada a Vallecillo. En su interior se encontró una mochila negra con un iPad y una riñonera que contenía un arma de fuego y dos cargadores con un total de 42 proyectiles.

La defensa argumentó que en el vehículo de Vallecillo no se encontró ninguna evidencia que lo vincule con el delito de extorsión ni con el testigo protegido.

El acta oficial detalla que las inspecciones se realizaron entre la 1:50 y las 3:55 de la tarde, en presencia de fiscales, agentes de la Atic y los responsables de los automotores. Todas las evidencias fueron registradas con fotografías y debidamente etiquetadas.

En su declaración, el perito confirmó que cada hallazgo fue documentado conforme al debido proceso y con la presencia de los propietarios de los vehículos.

Durante la misma audiencia se incorporaron 27 archivos de video en formato MP4, incautados el 26 de agosto de 2024 en un restaurante de la capital, además de 15 grabaciones de las cámaras de la gasolinera de la colonia Loarque y un DVD con imágenes del sistema 911.

El Ministerio Público exhibió además el embalaje de 30 billetes de 500 lempiras, junto con billetes falsos y las cadenas de custodia de los celulares.