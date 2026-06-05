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Reforma eléctrica propone dividir la ENEE en tres empresas estatales

El anteproyecto de reforma al subsector eléctrico ya fue enviado al Congreso Nacional y plantea cambios en la estructura de la ENEE, la creación de un nuevo operador del sistema y nuevas reglas para el mercado energético.

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