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Reforma eléctrica propone dividir la ENEE en tres empresas estatales
El anteproyecto de reforma al subsector eléctrico ya fue enviado al Congreso Nacional y plantea cambios en la estructura de la ENEE, la creación de un nuevo operador del sistema y nuevas reglas para el mercado energético.
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Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 10:06
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