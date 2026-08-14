Honduras se compromete a fortalecer la protección de pueblos indígenas y afrohondureños

Tegucigalpa, Honduras.

El Estado de Honduras culminó su evaluación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en un proceso en el que presentó los avances alcanzados desde el último examen realizado en 2018 y reconoció los principales desafíos que aún persisten en materia de igualdad, no discriminación y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños. La ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, destacó la participación de la delegación hondureña y la coordinación entre los tres poderes del Estado y distintas instituciones gubernamentales que aportaron información durante las jornadas de diálogo. “Con mucha alegría informamos que el Estado de Honduras ha culminado con éxito esta evaluación”, expresó la funcionaria, quien agregó que la delegación tuvo “una participación de altura, con una adecuada coordinación de los temas y del tiempo”.

Durante el examen se analizaron asuntos como la participación política de los pueblos indígenas y afrohondureños, género, uso de la fuerza, protección de defensores de derechos humanos, titulación y saneamiento de tierras, proyectos extractivos y la relación entre empresas y derechos humanos. También se abordaron las condiciones de acceso a servicios básicos, educación, salud, alimentación, agua, saneamiento, empleo formal y educación intercultural bilingüe. Winnie González, de la Dirección de Políticas Públicas y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, explicó que “Honduras expuso los avances registrados desde el examen anterior realizado en 2018, al tiempo que reconoció que existe buena voluntad del Estado para abordar las brechas y desafíos que todavía requieren atención sostenida”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como parte del proceso, Honduras asumió el compromiso de continuar implementando acciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrohondureñas, tomando en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales y las propuestas de organizaciones de la sociedad civil.