Yamal rompe el silencio y cuenta lo que habló con Messi tras la final del Mundial

Leo Messi y Lamine Yamal protagonizaron una de las escenas más emotivas de la final del Mundial luego de que España terminara venciendo a Argentina por la mínima en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Cuando el rosarino estaba en el suelo lamentándose por la dura derrota, la joven estrella del Barcelona hizo que el '10' se levantara para enfundarse en un abrazo y fue ahí cuando lo felicitó por el título.
Después de aquella imagen, Lamine contó los detalles de la breve charla que mantuvo con Messi después del partido que consagró a 'La Roja'.
"Jugar contra Leo en un escenario como este, fue algo surrealista. Él es el mejor de la historia y alguien a quien siempre he admirado. Cuando sonó el pitido final, mi primer instinto fue ir a mostrarle todo mi respeto y fue increíblemente generoso", reveló el extremo zurdo ante los medios.
En esa línea, contó detalles sobre su encuentro con el astro argentino: "Me dio la mano y me dijo que siguiera adelante porque el futuro del fútbol es de nuestra generación. Escuchar esas palabras de su boca, es algo que me llevaré para el resto de mi carrera. Fue algo casi tan grande como la medalla de oro que llevo colgada".
La historia entre ambos comenzó mucho antes de que coincidieran como figuras del fútbol. En 2007, cuando el español tenía apenas seis meses, participó junto a su familia en una sesión fotográfica para un calendario solidario. Por sorteo, a Messi, que recién empezaba a consolidarse en el Barcelona, le tocó posar bañando al bebé Yamal.
Con el paso del tiempo, la comparación entre los dos se volvió inevitable. Formado en La Masía como Leo, Lamine irrumpió muy joven en el club azulgrana y rápidamente se transformó en una de las grandes estrellas. El de Rocafonda reconoció en más de una oportunidad que el argentino fue su principal referente durante la infancia.
Ahora, el destino volvió a cruzarlos en el escenario más grande. Después de que España eliminara a Francia y la Argentina dejara en el camino a Inglaterra, Lamine y Messi quedaron frente a frente en la final del Mundial. 'La Roja' se quedó con el título, pero la Albiceleste se fue con la frente en alto tras otra participación histórica.