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El adiós de Messi y CR7 y el fenómeno Vozhinha: los 12 hitos del Mundial 2026

España arrasó siendo el campeón y con los premios individuales en el Mundial. Hubo récord de asistencia y el adiós de Messi y Cristiano Ronaldo.

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El Mundial United 2026 dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. La primera Copa del Mundo con 48 selecciones no solo rompió récords de asistencia y emoción en todos los partidos.

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1- ESPAÑA CAMPEÓN: La Selección Española levantó la segunda estrella tras vencer a Argentina en la final de la Copa del Mundo United.
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GOL DE CAMPEÓN: Ferran Torres anotó el gol del campeonato en la prórroga del segundo tiempo en la gran final de la Copa del Mundo.
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BALÓN DE ORO: El volante español Rodri ganó el Balón de Oro de la Copa del Mundo.

 Mario O. Figueroa
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REMONTADÓN: Argentina le remontó de forma espectacular a Inglaterra en las semifinales del Mundial. Enzo Fernández y Lautaro Martínez anotaron los goles de la victoria. Argentina clasificó a la gran final.
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48 SELECCIONES: La Copa del Mundo de Norteamérica fue la primera en disputarse con 48 selecciones. Fue una locura de cuarenta días de competición.
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CABO VERDE: La Selección de Cabo Verde sorprendió al mundo entero al empatarle a Uruguay y España, además de avanzar a segunda ronda donde enfrentó a Argentina en 16avos de final. Vozinha, portero de cuarenta años, fue la gran figura.
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ADIÓS DE LEYENDAS: Luka Modric, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar jugaron su última Copa del Mundo. La mayoría derramó lágrimas en su última presentación.
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REMO VIKINGO: La celebración de los hinchas noruegos se viralizó durante la Copa del Mundo de United. Además, la Noruega de Haaland llegó hasta la ronda de cuartos de final.

 Mario O. Figueroa
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BOTA DE ORO: El astro francés se quedó con la Bota de Oro tras anotar diez goles en el Mundial. Además, superó a Messi como el máximo goleador histórico en los Mundiales.
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LLANTO DE MESSI: El argentino no escondió su tristeza al perder la gran final y prácticamente despedirse de su trayectoria a nivel mundialista. Triste llanto en el MetLife Stadium.
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RÉCORD HISTÓRICO: El aforo del Mundial United rompió el récord al sumar cerca de siete millones de personas en las tres sedes de Norteamérica.

 Mario O. Figueroa
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CONCACAF: Por primera vez en la historia, tres selecciones de Concacaf (Canadá, Estados Unidos y México) ganaron partidos de eliminación directa en un mismo Mundial, reflejando el avance de la región.
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MEJOR PORTERO: Unai Simón fue galardonado como el mejor portero de la Copa del Mundo.
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