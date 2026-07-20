El adiós de Messi y CR7 y el fenómeno Vozhinha: los 12 hitos del Mundial 2026

El Mundial United 2026 dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. La primera Copa del Mundo con 48 selecciones no solo rompió récords de asistencia y emoción en todos los partidos.
1- ESPAÑA CAMPEÓN: La Selección Española levantó la segunda estrella tras vencer a Argentina en la final de la Copa del Mundo United.
GOL DE CAMPEÓN: Ferran Torres anotó el gol del campeonato en la prórroga del segundo tiempo en la gran final de la Copa del Mundo.
BALÓN DE ORO: El volante español Rodri ganó el Balón de Oro de la Copa del Mundo.
REMONTADÓN: Argentina le remontó de forma espectacular a Inglaterra en las semifinales del Mundial. Enzo Fernández y Lautaro Martínez anotaron los goles de la victoria. Argentina clasificó a la gran final.
48 SELECCIONES: La Copa del Mundo de Norteamérica fue la primera en disputarse con 48 selecciones. Fue una locura de cuarenta días de competición.
CABO VERDE: La Selección de Cabo Verde sorprendió al mundo entero al empatarle a Uruguay y España, además de avanzar a segunda ronda donde enfrentó a Argentina en 16avos de final. Vozinha, portero de cuarenta años, fue la gran figura.
ADIÓS DE LEYENDAS: Luka Modric, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar jugaron su última Copa del Mundo. La mayoría derramó lágrimas en su última presentación.
REMO VIKINGO: La celebración de los hinchas noruegos se viralizó durante la Copa del Mundo de United. Además, la Noruega de Haaland llegó hasta la ronda de cuartos de final.
BOTA DE ORO: El astro francés se quedó con la Bota de Oro tras anotar diez goles en el Mundial. Además, superó a Messi como el máximo goleador histórico en los Mundiales.
LLANTO DE MESSI: El argentino no escondió su tristeza al perder la gran final y prácticamente despedirse de su trayectoria a nivel mundialista. Triste llanto en el MetLife Stadium.
RÉCORD HISTÓRICO: El aforo del Mundial United rompió el récord al sumar cerca de siete millones de personas en las tres sedes de Norteamérica.
CONCACAF: Por primera vez en la historia, tres selecciones de Concacaf (Canadá, Estados Unidos y México) ganaron partidos de eliminación directa en un mismo Mundial, reflejando el avance de la región.
MEJOR PORTERO: Unai Simón fue galardonado como el mejor portero de la Copa del Mundo.