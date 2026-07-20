Rodri y su inesperado mensaje a Ferrán Torres: "ha sido injustamente criticado"

España.

El capitán de la selección española Rodri Hernández ensalzó este lunes a Ferran Torres , "una persona muy importante para este grupo, un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español".

Rodri festejó el título de campeones del mundo junto a sus compañeros, de los que dijo que "son la hostia", y se acordó especialmente de Ferran Torres , durante la celebración del Mundial conseguido por la selección española, en el acto central de la fiesta, en la Plaza de Cibeles de Madrid .

Entró en el escenario en último lugar, atravesando un pasillo de todos sus compañeros, como capitán y mejor jugador del torneo. "España, somos campeones del mundo. Viva la madre que me parió. Viva la madre que los parió. ¡Viva el rey y viva España", fueron las primeras palabras que pronunció ante el público de Cibeles.

"La verdad que parecía que habíamos ganado la Copa Coca-Cola, pero hemos ganado la Copa del Mundo. ¿Y cuántas Copas del Mundo tenemos? Dos. Y estos chavales que están aquí son la hostia, y no sé qué decir más", añadió, cuando dispuso del micrófono de nuevo.

Además, hizo referencia al goleador de la final: "Hoy me gustaría acordarme de una persona muy importante para este grupo, un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos: ¡Ferran, Ferran, Ferran!".