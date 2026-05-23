Banderazo: locura de Motagua, Chauder presente, abuelita y show previo a la final

¡Fiesta azul! Así se vivió el banderazo de Motagua previo a la final ante Mararthón este domingo en el Nacional.
Los aficionados del Ciclón Azul se llevaron sus banderas para dar color a la previa de la gran final.
Una marea azul se hizo presente en el Hotel Plaza Juan Carlos para ir a poner ambiente a la plantilla del equipo.
Este aficionado llamó la atención al llevar su águila al Banderazo previo a la final Motagua-Marathón en Tegucigalpa.
Motagua tuvo un último aliento de su afición y el banderazo estuvo lleno de alegría.
Los jugadores también salieron a ver todo el show de su afición y lo disfrutaron al máximo.
Los jugadores salieron desde temprano a recibir a los aficionados, así fueron captados Luis Ortíz y Denis Meléndez.
La plantilla salió a ver el show y en una frase de Marlon Licona se escuchó a los micrófonos de OPSA: "Se viene la 20 Amado" .
Un Ciclón de gente llegó a darle el último aliento la noche previa a sus jugadores.
La Barra de Motagua, como siempre, alentando al equipo en cualquier instancia del torneo.
"No quieren vernos, pero siempre hemos estado, estamos y estaremos", era uno de los mensajes que llevaba parte de la afición.
Tremenda fiesta la que se vivió este sábado en la previa de la gran final del Clausura 2026.
La Revo no se hizo esperar y también copo el banderazo.
Los jugadores salieron a recibirlos y saben de la responsabilidad que tienen el domingo 24 de mayo.
Ella es doña Alba Luz de 64 años, también formó parte del ambiente del banderazo de Motagua.
Ella no se quedó atrás y también se sumó a los festejos con la hinchada del Motagua.
El 'Búho' Meléndez fue uno de los cotizados por parte de los aficionados del Motagua y aquí aprovechó para tomarse una fotografía con el pequeño.
Asimismo, estuvo firmando autógrafos a algunos de los presentes durante el banderazo.
Los jugadores también se sumaron a la fiesta y empezarón a tocar el tambor con los aficionados.
La locura de Meléndez con los aficionados del Motagua: fue uno más con los cánticos.
El banderazo Azul estuvo lleno de cánticos y buenas vibras para el partido del domingo que inicia a la 5:00 de la tarde.
Los jugadores también se sumaron a la fiesta en el Hotel Plaza Juan Carlos.
El que también estuvo presente fue el reconocido tiktoker, Chauder Morazán.
El creador de contenido catracho no oculta su amor por Motagua y también se sumó al banderazo.
Javier López posó con esta Águila en el banderazo de Motagua. Sin duda ya se vive tremendo ambiente en Tegucigalpa.