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Banderazo: locura de Motagua, Chauder presente, abuelita y show previo a la final

¡Tremenda fiesta! El banderazo de Motagua previo a la final, abuelita sorprende, Chauder se une y la locura de los jugadores del Ciclón.

Banderazo: locura de Motagua, Chauder presente, abuelita y show previo a la final
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¡Fiesta azul! Así se vivió el banderazo de Motagua previo a la final ante Mararthón este domingo en el Nacional.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
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Los aficionados del Ciclón Azul se llevaron sus banderas para dar color a la previa de la gran final.
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Una marea azul se hizo presente en el Hotel Plaza Juan Carlos para ir a poner ambiente a la plantilla del equipo.
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Este aficionado llamó la atención al llevar su águila al Banderazo previo a la final Motagua-Marathón en Tegucigalpa.
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Motagua tuvo un último aliento de su afición y el banderazo estuvo lleno de alegría.
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Los jugadores también salieron a ver todo el show de su afición y lo disfrutaron al máximo.
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Los jugadores salieron desde temprano a recibir a los aficionados, así fueron captados Luis Ortíz y Denis Meléndez.
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La plantilla salió a ver el show y en una frase de Marlon Licona se escuchó a los micrófonos de OPSA: "Se viene la 20 Amado" .
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Un Ciclón de gente llegó a darle el último aliento la noche previa a sus jugadores.
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La Barra de Motagua, como siempre, alentando al equipo en cualquier instancia del torneo.
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"No quieren vernos, pero siempre hemos estado, estamos y estaremos", era uno de los mensajes que llevaba parte de la afición.
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Tremenda fiesta la que se vivió este sábado en la previa de la gran final del Clausura 2026.
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La Revo no se hizo esperar y también copo el banderazo.
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Los jugadores salieron a recibirlos y saben de la responsabilidad que tienen el domingo 24 de mayo.
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Ella es doña Alba Luz de 64 años, también formó parte del ambiente del banderazo de Motagua.
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Ella no se quedó atrás y también se sumó a los festejos con la hinchada del Motagua.
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El 'Búho' Meléndez fue uno de los cotizados por parte de los aficionados del Motagua y aquí aprovechó para tomarse una fotografía con el pequeño.
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Asimismo, estuvo firmando autógrafos a algunos de los presentes durante el banderazo.
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Los jugadores también se sumaron a la fiesta y empezarón a tocar el tambor con los aficionados.
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La locura de Meléndez con los aficionados del Motagua: fue uno más con los cánticos.
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El banderazo Azul estuvo lleno de cánticos y buenas vibras para el partido del domingo que inicia a la 5:00 de la tarde.
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Los jugadores también se sumaron a la fiesta en el Hotel Plaza Juan Carlos.
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El que también estuvo presente fue el reconocido tiktoker, Chauder Morazán.
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El creador de contenido catracho no oculta su amor por Motagua y también se sumó al banderazo.
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Javier López posó con esta Águila en el banderazo de Motagua. Sin duda ya se vive tremendo ambiente en Tegucigalpa.
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