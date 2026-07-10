Mourinho arranca segunda etapa como técnico del Real Madrid: ya tomó su primera decisión

Madrid, España.

El Real Madrid inició este viernes la segunda etapa de José Mourinho en el club blanco, con la presencia del técnico portugués en Valdebebas junto a su cuerpo técnico, para iniciar la preparación de la pretemporada del conjunto blanco, bajo mínimos por la ausencia de los jugadores que disputan el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Como muestra la web oficial del Real Madrid, Mourinho se reunió junto a sus ayudantes para iniciar la preparación ante un curso en el que el conjunto blanco necesita ganar títulos después de dos temporadas sin introducir ninguno en sus vitrinas. Mourinho se encontrará el próximo lunes con algunos de sus jugadores, que pasarán el habitual reconocimiento médico antes de iniciar el trabajo estival. Además, el preparador del Real Madrid ilustró su día de trabajo en Valdebebas con una foto y un mensaje en sus redes sociales: "Vamos", escribió. Han pasado 13 años desde que Mourinho abandonara el Real Madrid después de tres temporadas en las que consiguió devolver la competitividad a un equipo que vivía atascado en los octavos de final de la Champions League durante varios años.

Con su presencia en el banquillo, Mourinho hizo frente al Barcelona de Messi y consiguió una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España y tres semifinales consecutivas en la máxima competición continental. Más de una década después, tendrá que recomponer a un equipo que ya se ha movido en el mercado y que, de momento, contará con las novedades en su plantilla de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva. Además, se han confirmado las salidas de Dani Ceballos y Fran García. Ninguno de ellos estará en el reconocimiento médico del lunes. Tampoco algunos como Jude Bellingham, Kylian Mbappé o Aurélien Tchouaméni, que aún se mantienen en el Mundial con sus respectivas selecciones, Inglaterra y Francia.

🔊 Mourinho: “Trabajar para el Real Madrid es un honor y una responsabilidad”. pic.twitter.com/Kv78OeO302 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 10, 2026

Mourinho aprovechará el fin de semana para dejar todo preparado antes del inicio de la pretemporada, que está programada para el lunes 13 de julio, día en el que los jugadores que estén disponibles regresarán al trabajo y pasarán los pertinentes reconocimientos médicos. Será el momento en el que tendrán su primera toma de contacto con el que será su nuevo entrenador. De momento, el luso, junto a su cuerpo técnico, ya ha estado en las instalaciones de entrenamiento durante esta mañana. Lunin, Trent, Asencio, Carreras, Huijsen, Camavinga, Gonzalo y Mastantuono serán los únicos jugadores del primer equipo que estarán a las órdenes del luso el lunes. Militao, Mendy y Rodrygo, mientras, siguen en pleno proceso de recuperación tras sus graves lesiones en las últimas semanas de la pasada campaña.

La primera decisión de Mourinho

José Mourinho no pierde el tiempo y ya tomó su primera decisión como entrenador oficial del Real Madrid. Y es que el equipo merengue enfrentará a la Fiorentina el próximo 1 de agosto en un partido amistoso de pretemporada que se disputará en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), encuentro que supondrá el primer partido de la era Mourinho 2.0.