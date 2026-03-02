Empleados fantasmas y otras irregularidades en gobierno anterior, revela auditoría del 911

Tegucigalpa, Honduras.

De acuerdo con un comunicado emitido por el SNE 911 , durante el gobierno anterior se registró más empleados de los que realmente trabajaban en la institución, y muchas plazas creadas no contaban con dinero aprobado en el presupuesto.

El Sistema Nacional de Emergencias 911 ( SNE 911 ) informó sobre hallazgos importantes tras una auditoría interna realizada por la Comisión de Transición, que revisó la gestión de la institución entre enero de 2022 y diciembre de 2025.

"La administración saliente intentó comprometer a la institución mediante la creación de plazas bajo el Régimen de Servicio Civil sin contar con el indispensable respaldo presupuestario, omitiendo que el Estado opera con el Presupuesto General 2025 prorrogado", explicó el comunicado.

También se detectó que varias personas incluidas en la nómina no tenían contrato vigente ni documentación que comprobara que podían trabajar en el SNE 911.

"Se detectó que los expedientes existentes carecían de trazabilidad y no permitían acreditar los requisitos de idoneidad, objetivos indispensables requeridos para formar parte de una institución de seguridad nacional", se informó en el comunicado.

Entre enero de 2022 y diciembre de 2025, la cantidad de empleados se triplicó, pero el personal presente en las oficinas era mucho menor, generando un desbalance que afectó la operatividad. Este desorden provocó problemas en las instalaciones, mala administración de recursos y riesgos para la seguridad de información sensible de los ciudadanos.