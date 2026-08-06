Abuela de 96 años muere calcinada en su casa en San Manuel, Cortés

San Manuel, Cortés.

​​​Una mujer de 96 años perdió la vida durante un incendio que consumió su vivienda en el barrio Suyapa, del municipio de San Manuel, departamento de Cortés, al norte de Honduras. La víctima fue identificada como Josefa Rivera, una adulta mayor que vivía sola y presentaba dificultades para movilizarse, por lo que dependía de ayuda para desplazarse.

De acuerdo con el relato de vecinos, al percatarse del incendio intentaron alertarla desde el exterior de la vivienda para que saliera, pero el fuego se propagó rápidamente, impidiéndoles ingresar y rescatarla. La nuera de doña Josefa explicó que al momento de la tragedia se encontraba laborando en una maquila, por lo que no estaba en la vivienda. El incendio provocó cuantiosos daños materiales. Además de destruir gran parte de la casa, las llamas también consumieron un vehículo que permanecía estacionado en el inmueble. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para controlar el siniestro y posteriormente realizaron las inspecciones correspondientes con el fin de determinar cómo se originó el fuego. De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito; sin embargo, indicaron que será la investigación técnica la que establecerá oficialmente las causas del siniestro.