Condenan a "Brócoli" por extorsionar a sus compañeros transportistas

Tegucigalpa.

Alexander Anderson Chávez Hernández, alias “Brócoli”, fue condenado a 15 años de prisión y al pago de una multa de 10 mil lempiras por el delito de extorsión, luego de que se acreditara su vinculación con la pandilla 18 y el cobro de dinero a transportistas de distintas rutas del norte de Honduras. La sentencia fue emitida por el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, mediante un Acuerdo de Estricta Conformidad.

Según el expediente, Chávez Hernández se desempeñaba como motorista de buses y habría utilizado su posición dentro del sector transporte para facilitar las acciones de la estructura criminal. Las investigaciones establecieron que el ahora condenado habría operado durante aproximadamente seis años en el municipio de La Lima, Cortés. Su actividad como conductor le habría permitido conocer el funcionamiento de las empresas y mantener contacto directo con otros trabajadores del transporte, información que presuntamente aprovechaba para ejecutar los cobros extorsivos. Entre los afectados se encontraban transportistas que cubrían rutas entre La Lima, la colonia La Planeta y San Pedro Sula, así como El Progreso, quienes eran obligados a entregar determinadas cantidades de dinero bajo amenazas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La captura de Chávez Hernández se produjo el 17 de febrero de 2026, durante un operativo desarrollado por agentes de la Policía Nacional en el bulevar del este, a la altura de la colonia Jerusalén.