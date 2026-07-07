Adjudican tercer carril de la CA-4 entre Naco y Chamelecón

La<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/gobierno-entrega-maquinaria-alcaldias-honduras-agosto-BJ31299945" target="_blank"> Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)</a> ya emitió la orden de inicio. El contrato fue adjudicado a la empresa Eterna S.A. de C.V., mientras que la supervisión estará a cargo de SP y Constructores S. de R.L.Actualmente se realizan trabajos topográficos y las primeras labores incluirán la construcción de muros de contención, así como la remoción de derrumbes para dar paso a la ampliación a tres carriles con carpeta asfáltica, cuyos trabajos físicos comenzarían en los próximos 15 días. Esta obra servirá como una solución temporal mientras se desarrolla el proyecto definitivo de cuatro carriles en concreto hidráulico.En el portal HonduCompras se detalla, bajo el expediente LPNSIT-005-2026, que el proyecto contempla la ampliación y pavimentación de un tercer carril con sello asfáltico, además de la colocación de una microcarpeta sobre los carriles existentes en el tramo Naco–Chamelecón, con una longitud aproximada de 14.10 kilómetros, en el departamento de Cortés.El proceso de licitación inició el 14 de abril de 2026 y la recepción de ofertas se realizó el 11 de mayo del mismo año. El proyecto será financiado con recursos nacionales y tendrá un costo aproximado de 170 millones de lempiras.En entrevista con LA PRENSA, Aníbal Ehrler, ministro de Infraestructura y Transporte, explicó que esta intervención servirá como una medida provisional mientras avanza el proyecto definitivo de los cuatro carriles de concreto hidráulico."Tenemos contratados 24.2 kilómetros que van exactamente desde Green Valley hasta Chamelecón", detalló el funcionario.Ehrler agregó que parte de los trabajos se ejecutarán durante la noche para reducir las afectaciones al tránsito vehicular.El ministro también informó que el Gobierno rescindió un contrato de diseño previo para la ampliación a cuatro carriles con el propósito de elaborar un nuevo diseño más sencillo y eficiente, luego de que la propuesta inicial alcanzara un costo de 186 millones de dólares para los 24 kilómetros del proyecto.Según explicó, la ampliación a tres carriles constituye una solución temporal que permitirá atender el congestionamiento mientras se completa el diseño de la obra definitiva.