Tegucigalpa afronta crisis hídrica histórica por prolongada escasez de lluvias

TEGUCIGALPA

La capital de Honduras, Tegucigalpa, afronta una crisis histórica de agua potable debido a la prolongada escasez de lluvias, que ha reducido a niveles críticos las reservas de sus dos principales represas y obligado a las autoridades a endurecer los racionamientos para sus 1,6 millones de habitantes. El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, dijo que la ciudad atraviesa una situación "crítica e histórica", similar a la registrada en la década de 1990 pero con mayores desafíos por el crecimiento poblacional y la falta de nuevas obras de almacenamiento.

"La diferencia es que (en los años 1990) había un millón de habitantes menos. Hoy seguimos teniendo la misma infraestructura, únicamente dos embalses y un productor a filo de agua, y somos casi dos millones de personas", explicó. Boquín advirtió que, si se mantiene el actual ritmo de consumo y no se registran lluvias significativas, Tegucigalpa tendrá reservas para garantizar el suministro únicamente "hasta finales de agosto". "Estamos viviendo el peor escenario", señaló. Las represas Los Laureles y La Concepción, principales fuentes de abastecimiento de la capital hondureña, mantienen niveles críticos debido a la falta de precipitaciones suficientes en sus cuencas, una situación que las autoridades atribuyen a los efectos del cambio climático y los fenómenos de "El Niño" y "Súper Niño". Según datos de la UMAPS, Los Laureles se encuentra al 39,88% de su capacidad con 4,189 millones de metros cúbicos almacenados, mientras que La Concepción, la mayor represa de Tegucigalpa, registra un 35,19%, con 12,740 millones de metros cúbicos.

Un problema de infraestructura

El gerente de la UMAPS afirmó que el problema de Tegucigalpa es la ausencia de infraestructura suficiente para captar, almacenar y distribuir el agua. Explicó que en las cuencas de la capital "llueve 17 veces" más de lo que la ciudad necesita al año, pero entre el 40% y el 45% del agua que ingresa al sistema se pierde por el deterioro de las redes de distribución. La crisis ya se refleja en distintos sectores de la ciudad, donde habitantes hacen filas para abastecerse desde camiones cisterna o recorren largas distancias para realizar actividades básicas como lavar ropa. Los transportistas privados que compran agua a la UMAPS también han incrementado sus precios ante la alta demanda. Ante la emergencia, el Gobierno activó un plan de contingencia para atender principalmente a los barrios vulnerables ubicados en las zonas altas de Tegucigalpa, que incluye aumentar la flota de camiones cisterna municipales de 52 a 80 unidades, rehabilitar pozos existentes y perforar nuevas fuentes subterráneas.

Escenario "nada halagador"