Conadeh pide investigar más de ocho mil asesinatos de mujeres desde 2002 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, instó al Estado a aplicar una "debida diligencia reforzada" en la investigación de cada caso para combatir la impunidad estructural y garantizar a las familias el derecho a la verdad y la reparación.

Los números equivalen a unas 29 víctimas mensuales y una muerte cada 25 horas, desde 2002 hasta junio de 2026, según cifras del organismo humanitario. Solo en el primer semestre de este año, alrededor de 140 mujeres fueron asesinadas en distintas regiones de Honduras.

Desde 2002, un total de 8,540 mujeres han sido asesinadas en Honduras y más del 95 % de los casos permanecen en la impunidad, por lo que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ( Conadeh ) exigió este jueves investigaciones exhaustivas, objetivas e imparciales.

"La violencia contra las mujeres no constituye un fenómeno aislado, sino una manifestación de desigualdad estructural y de relaciones de poder históricamente asimétricas", subrayó la institución.

También advirtió que la eventual vinculación de alguna víctima con estructuras delictivas o redes criminales no debe ser utilizada, bajo ningún escenario, por las autoridades para "desvalorizar o exceptuar" una agresión basada en género.

El Conadeh señaló que si bien el aumento de las penas por el delito de feminicidio es una acción legislativa determinante, esta medida resulta insuficiente si se implementa de manera aislada, además que la tipificación de ese delito es "indispensable" para sancionar las muertes de mujeres que ocurren bajo dinámicas de subordinación, odio o desprecio.

Para frenar la violencia machista, el ente de derechos humanos urgió al Gobierno hondureño a acompañar el endurecimiento penal con políticas públicas "robustas e integrales" enfocadas en la prevención temprana; campañas educativas destinadas a erradicar el machismo y la discriminación, y la asignación de un presupuesto para proteger de forma efectiva a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

La violencia machista constituye "una grave violación de derechos que exige una respuesta integral por parte de todos los sectores de la sociedad para garantizar que cualquier mujer, adolescente y niña goce de una vida libre de violencia", añadió el Conadeh.