El Congreso iniciará este 25 de enero su cuarta legislatura sin cerrar las sesiones de 2024

En septiembre de 2024, los diputados aprobaron extender el período de sesiones ordinarias hasta el 24 de enero. Sin embargo, debido a la falta de acuerdos entre las diferentes bancadas políticas, los congresistas no han vuelto a sesionar desde el 17 de diciembre pasado, lo que ha provocado la paralización de las actividades legislativas.

“De acuerdo al procedimiento legislativo durante 40 años, siempre se aprueba y se ha aprobado un decreto de apertura de la legislatura que es el que se firma el 25, si usted se fija, se andan recogiendo firmas y el de cierre que es la última sesión del período ordinario antes del 25, hasta donde se amplíen las sesiones”, explicó el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.

Continuó: “Eso hicimos y se ha hecho toda la vida, pero Libre, sin explicaciones e interpretación que implementan ellos, el año pasado no se hizo decreto de la legislatura y este año tampoco lo van a hacer, o sea, a ellos no les interesan los procedimientos, ni la ley y no respetan absolutamente nada, ni la Ley Orgánica del Congreso, ni la Constitución”.

Rumy Bueso, diputado del Partido Liberal, cuestionó que “no es legal iniciar una legislatura sin cerrar la anterior. Pero ¿qué se puede esperar de este gobierno?, no van a continuar”.