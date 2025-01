CN pospone de nuevo sesiones, aún no aprueban presupuesto

La sesión, originalmente programada para hoy jueves, fue postergada otra vez por Luis Redondo porque aún no concluyen los trabajos de remodelación de ese poder del Estado.

La decisión de retrasar las sesiones, argumentando la instalación de una alfombra roja, ha generado críticas entre los diputados de oposición, quienes cuestionan la paralización de proyectos y leyes de importancia.

“Cada día se superan a sí mismos. Uno trata de no criticar tanto para no parecer que les deseamos el fracaso, pero su cortedad de mente no tiene límites. El Congreso Nacional, dirigido por Luis Redondo, quien usurpa la silla del Legislativo, ha suspendido sesiones por 20 días de inactividad para instalar nada más y nada menos que una alfombra roja”, señaló María Antonieta Mejía, diputada del Partido Nacional.

Añadió: “¿Es acaso más urgente esto que aprobar el presupuesto nacional? En lugar de abordar las necesidades del pueblo hondureño y destinar recursos a programas que beneficien a la gente, prefieren gastar en banalidades que reflejan una desconexión total de este gobierno con las verdaderas necesidades del país”.

Luis Redondo, titular del Legislativo, afirmó durante su comparecencia en el Congreso Nacional que desde el 19 de diciembre existían consensos para aprobar el Presupuesto General de 2025. Sin embargo, dijo que la oposición ha obstaculizado los avances con su postura antagónica.

Francis Cabrera, diputado liberal por Copán, rechazó estas declaraciones y afirmó que “se nota su incapacidad al culpar a otros por su ineptitud. Ningún diputado de nuestra bancada puede decir que ha sido influenciado por algún candidato presidencial del partido; las decisiones las tomamos juntos”.