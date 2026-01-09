Ana Paola Hall y Cossette López, elegidas personajes de 2025 en Honduras, según encuesta

San Pedro Sula, Honduras

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, fueron reconocidas como los personajes de 2025 en Honduras, de acuerdo con una encuesta ciudadana que cerró el 8 de enero de 2026.

Ambas obtuvieron 142 votos de un total de 419, reflejo del respaldo a su papel durante uno de los momentos más complejos del proceso democrático del país.

Hall y López destacaron por su firme defensa de la democracia y del derecho al voto de los hondureños, enfrentando un entorno marcado por conspiraciones gestadas desde el poder. Su labor se desarrolló en medio de fuertes presiones, ataques sistemáticos y cuestionamientos provenientes de sectores políticos e institucionales, incluyendo una cúpula militar y organismos estatales utilizados con fines partidarios. Pese a ello, demostraron temple, valentía y carácter, consolidándose como figuras clave en la protección del proceso electoral.