Ana Paola Hall y Cossette López, elegidas personajes de 2025 en Honduras, según encuesta

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, fueron reconocidas como los personajes de 2025 en Honduras, de acuerdo con una encuesta ciudadana que cerró el 8 de enero de 2026.
Ambas obtuvieron 142 votos de un total de 419, reflejo del respaldo a su papel durante uno de los momentos más complejos del proceso democrático del país.
Hall y López destacaron por su firme defensa de la democracia y del derecho al voto de los hondureños, enfrentando un entorno marcado por conspiraciones gestadas desde el poder. Su labor se desarrolló en medio de fuertes presiones, ataques sistemáticos y cuestionamientos provenientes de sectores políticos e institucionales, incluyendo una cúpula militar y organismos estatales utilizados con fines partidarios. Pese a ello, demostraron temple, valentía y carácter, consolidándose como figuras clave en la protección del proceso electoral.
El segundo lugar en la encuesta fue para Kevin Pérez, quien obtuvo 103 votos. El policía fue reconocido como un héroe nacional tras perder la vida al intentar rescatar a dos niños que eran arrastrados por la corriente de la quebrada La Primavera, en San Pedro Sula.
Kevin Pérez se desempeñaba como subjefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en esa ciudad. Al percatarse de que los menores estaban en peligro, no dudó en lanzarse a las aguas en un intento desesperado por salvarlos. Logró rescatar con vida al primero; sin embargo, al intentar auxiliar al niño Elvis Eliú, fue vencido por la fuerza de la corriente y murió ahogado.
El cuerpo del inspector fue localizado el 15 de septiembre de 2025, entre la 19 calle y la 16 avenida del barrio Cabañas, en San Pedro Sula, luego de varios días de intensa búsqueda.
Su fallecimiento provocó una profunda conmoción a nivel nacional, mientras la ciudadanía mantenía la esperanza de encontrarlo con vida. Su acto de valentía quedó grabado en la memoria colectiva como un ejemplo de servicio, sacrificio y heroísmo.