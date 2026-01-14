Corte admite recurso de amparo presentado por la consejera Cossette López

Tegucigalpa, Honduras,

La Sala correspondiente de la Corte Suprema de Justicia dio curso al recurso de amparo interpuesto por Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral, tras la difusión de grabaciones que el Ministerio Público señala como parte de una investigación por un supuesto fraude electoral.

La admisión del recurso ocurrió este miércoles después de que la consejera López denunciara públicamente la demora de más de dos meses en la tramitación de su solicitud de amparo constitucional, con la cual busca la protección de sus garantías constitucionales.

A través de su cuenta en X, la funcionaria cuestionó la actuación del sistema judicial y expresó su inconformidad por la falta de respuesta oportuna.

“Dos meses y quince días esperando que admitan el amparo que presenté en búsqueda de protección de mis garantías constitucionales y otras acciones. Dos meses y medio en que todo empeoró y las autoridades judiciales volvieron la cabeza para otro lado”, escribió López.

López también criticó lo que calificó como “justicia selectiva” y denunció presuntos favores políticos dentro del sistema judicial.

“Se reservan causas para otorgar favores donde no es necesario y el derecho asiste, pero fingen que no, para articular chantajes premeditados, negociaciones políticas y eliminar a quienes creen adversarios en contiendas futuras”, señaló la funcionaria.