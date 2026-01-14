Corte admite recurso de amparo presentado por la consejera Cossette López

La Sala correspondiente de la Corte Suprema de Justicia dio curso al recurso de amparo interpuesto por Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral, tras la difusión de grabaciones que el Ministerio Público señala como parte de una investigación por un supuesto fraude electoral.
La admisión del recurso ocurrió este miércoles después de que la consejera López denunciara públicamente la demora de más de dos meses en la tramitación de su solicitud de amparo constitucional, con la cual busca la protección de sus garantías constitucionales.
A través de su cuenta en X, la funcionaria cuestionó la actuación del sistema judicial y expresó su inconformidad por la falta de respuesta oportuna.
“Dos meses y quince días esperando que admitan el amparo que presenté en búsqueda de protección de mis garantías constitucionales y otras acciones. Dos meses y medio en que todo empeoró y las autoridades judiciales volvieron la cabeza para otro lado”, escribió López.
López también criticó lo que calificó como “justicia selectiva” y denunció presuntos favores políticos dentro del sistema judicial.
“Se reservan causas para otorgar favores donde no es necesario y el derecho asiste, pero fingen que no, para articular chantajes premeditados, negociaciones políticas y eliminar a quienes creen adversarios en contiendas futuras”, señaló la funcionaria.
Dos meses y quince días esperando que admitan el amparo que presenté en búsqueda de protección de mis garantías constitucionales y otras acciones. Dos meses y medio en que todo empeoró y las autoridades judiciales volvieron la cabeza para otro lado. Esta justicia selectiva ya la... pic.twitter.com/4tZeoG5GvH— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) January 13, 2026
En su pronunciamiento, la consejera del CNE lanzó cuestionamientos directos sobre la gestión de los procesos judiciales y la atención diferenciada de los casos.
“Dejen de jugar con mi futuro y mis derechos. ¿Con quién hablan para volver su mirada e ignorar mis peticiones mientras atienden otras en menos de 24 horas hábiles? ¿Quién gestiona? ¿A quién atienden? ¿De quién es la mano que mece la cuna?”, expresó.
El recurso de amparo fue presentado el pasado 30 de octubre, a través de su abogado Dagoberto Aspra, quien indicó que la acción legal se interpuso “en defensa propia, de la legalidad, la institucionalidad electoral y el respeto al Estado de Derecho”.
El caso se da en el contexto de la divulgación de una serie de audios por parte del fiscal general de la República, Johel Zelaya, en los que, según el Ministerio Público, se involucra a Cossette López, al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y a un militar activo aún no identificado, en conversaciones relacionadas con el proceso electoral. La denuncia fue presentada por Marlon Ochoa, consejero del CNE, quien solicitó que se investiguen los hechos contenidos en las grabaciones.
Ante estos señalamientos, Cossette López negó de forma categórica ser la persona que aparece en los audios y rechazó cualquier vinculación con actos irregulares. “No he sostenido conversaciones ni he hecho conspiraciones de ningún tipo. Esos audios son fabricados”, afirmó.
La admisión del amparo por parte de la CSJ abre ahora una nueva etapa legal en el caso, mientras continúan las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público en torno a las grabaciones divulgadas.