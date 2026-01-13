Cossette López denuncia "justicia selectiva" tras dos meses sin respuesta a su amparo

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció a través de su cuenta en X la demora de las autoridades judiciales en atender un amparo constitucional que presentó hace más de dos meses, en el que busca "protección de sus garantías constitucionales".
López cuestionó la actuación del sistema judicial y afirmó que "dos meses y quince días esperando que admitan el amparo que presenté en búsqueda de protección de mis garantías constitucionales y otras acciones. Dos meses y medio en que todo empeoró y las autoridades judiciales volvieron la cabeza para otro lado".
También criticó lo que describió como "justicia selectiva" y presuntos favores políticos: "Se reservan causas para otorgar favores donde no es necesario y el derecho asiste... pero fingen que no, para articular chantajes premeditados, negociaciones políticas y eliminar a quienes creen adversarios en contiendas futuras".
Dos meses y quince días esperando que admitan el amparo que presenté en búsqueda de protección de mis garantías constitucionales y otras acciones. Dos meses y medio en que todo empeoró y las autoridades judiciales volvieron la cabeza para otro lado. Esta justicia selectiva ya la... pic.twitter.com/4tZeoG5GvH— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) January 13, 2026
La funcionaria se preguntó directamente a quién atienden las autoridades judiciales y quién gestiona los procesos: "Dejen de jugar con mi futuro y mis derechos. ¿Con quién hablan para volver su mirada e ignorar mis peticiones mientras atienden otras en menos de 24 horas hábiles? ¿Quién gestiona? ¿a quién atienden? ¿De quién es la mano que mece la cuna?".
López presentó el recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la divulgación de audios por el Fiscal General Johel Zelaya, que, según el MP, la involucran en un supuesto plan de fraude electoral.
Según el amparo, la solicitud también involucra una denuncia presentada por el consejero Marlon Ochoa, quien aseguró que López y el jefe de bancada de un partido político habrían planeado desacreditar el proceso electoral de 2025, generando una crisis de legitimidad.