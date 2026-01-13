Cossette López denuncia "justicia selectiva" tras dos meses sin respuesta a su amparo

Tegucigalpa, Honduras.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció a través de su cuenta en X la demora de las autoridades judiciales en atender un amparo constitucional que presentó hace más de dos meses, en el que busca "protección de sus garantías constitucionales". López cuestionó la actuación del sistema judicial y afirmó que "dos meses y quince días esperando que admitan el amparo que presenté en búsqueda de protección de mis garantías constitucionales y otras acciones. Dos meses y medio en que todo empeoró y las autoridades judiciales volvieron la cabeza para otro lado".

También criticó lo que describió como "justicia selectiva" y presuntos favores políticos: "Se reservan causas para otorgar favores donde no es necesario y el derecho asiste... pero fingen que no, para articular chantajes premeditados, negociaciones políticas y eliminar a quienes creen adversarios en contiendas futuras".

