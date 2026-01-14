Asesinato de la taxista vip Arabella Nájera lleva ocho meses en la impunidad

San Pedro Sula, Honduras

La taxista VIP Arabella Nájera Guardado fue asesinada hace ocho meses y, hasta la fecha, la investigación de su caso permanece únicamente en el terreno de las hipótesis, sin que se haya establecido una causa definitiva. Nájera fue asesinada la noche del martes 27 de mayo de 2025 en la colonia Cañada, del sector de Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, Cortés.

Las indagaciones de las autoridades establecen que Arabella salió desde San Pedro Sula para realizar una carrera hacia Dos Caminos, luego de recibir la solicitud de servicio de un cliente personal. A eso de las 11:30 pm, Arabella Nájera fue hallada sin vida en una calle desolada de la colonia Cañada, dentro del vehículo turismo color gris, con placa HBF 2172, que utilizaba como taxi. El dictamen forense estableció que la mujer murió a causa de un disparo en la cabeza. Durante la inspección realizada por las autoridades policiales al automóvil, se constató que el vehículo presentaba un orificio de bala en el vidrio de la ventana del conductor. Asimismo, la cartera y el teléfono celular de Arabella Nájera Guardado no fueron encontrados en el interior del automóvil. En un inicio, las autoridades policiales manejaron como principal línea de investigación que el asesinato de la taxista VIP habría tenido como móvil el robo. Sin embargo, al pasar el caso a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), este ente informó que el crimen habría sido cometido por encargo.

Llamada fue el señuelo para que Arabella cayera en la trampa

Según los análisis de la agencia investigadora, el robo de las pertenencias de la víctima habría sido una estrategia para simular un asalto y desviar la atención de las autoridades. La hipótesis predominante en las pesquisas es que el crimen fue planificado, conclusión basada en la dinámica de la escena y otros elementos recabados durante la investigación. Los análisis de la Atic establecen que resulta poco probable que Arabella haya sido trasladada hasta Dos Caminos, Villanueva, Cortés, únicamente con el propósito de robarle. De acuerdo con la línea de investigación, la llamada del cliente personal para solicitar el servicio de taxi habría sido utilizada como señuelo para atraer a la víctima a una trampa y asesinarla.