Olimpia rompe el mercado, Marathón con fichaje bomba y sorpresa en el Real España

Estos son los últimos movimientos del mercado de fichajes de Honduras con traspasos, rumores, renovaciones y más.
Nelson Muñoz - El defensa hondureño de 32 años seguirá ligado a los Potros del Olancho FC tras renovar su contrato por dos torneos más.
José García - El defensa hondureño es nuevo jugador oficial de los Lobos de la UPNFM.
Eiver Florez - El volante derecho panameño es el nuevo fichaje del CD Choloma. Llega procedente del Herrera FC de la Liga de Panamá.
Carlos Argueta - El lateral derecho ya es nuevo futbolista de los Potros del Olancho FC. Llega procedente del Motagua.
Geovanny 'Virus' Martínez - El delantero hondureño fue anunciado como nuevo fichaje de los Potros del Olancho tras jugar la temporada pasada con la UPN.
Mathías Vázquez - El joven delantero e hijo de Diego Vázquez se marchó a Estados Unidos para unirse al FC Cincinnati de la MLS. Reveló que en un principio jugará "en la MLS Next Pro y espero ganarme un puesto para el primer equipo".
Kervin Arriaga - El mediocampista hondureño es seguido por el Atalanta de la Serie A italiana, además del Génova. Mientras que desde la Premier League lo siguen de cerca, reveló El Chiringuito. El Levante pide una propuesta superior a los 5,5 millones de euros fijos más una serie de bonus en variables por el traspaso del catracho, según la Cadena Ser.
Andrés Salazar - El portero colombiano fue dado de baja en el Olimpia y ya tiene nuevo equipo. Jugará en el equipo Águilas Doradas de la primera división de su país.
Ninrod Medina - El Club Social Sol anunció al exfutbolista como su nuevo entrenador para la temporada 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras.
Jhoan Quejada - El defensa colombiano llegaría a reforzar al CD Choloma para el Torneo Clausura 2026.
Héctor Vargas - El argentino no sigue como técnico de Leones HT6 luego de dirigir el anterior campeonato de debut del club.
Fernando Molina - El hondureño fue elegido para el banquillo de Leones HT6 para el Torneo Clausura 2026.
Rodrigo de Olivera - El delantero uruguayo llegó al país y ya está entrenando con el Motagua, a la espera de resolver la situación con el Olancho FC para que se haga el anuncio oficial de su contratación por el Ciclón Azul.
Los Lobos de la UPN anunciaron la salida del futbolista Sergio Maldonado.
Erick Martínez es otra de las bajas que confirmaron los Lobos de la UPN.
Gustavo Moura - El delantero brasileño se fue del Real España y fue anunciado como nuevo fichaje del Alianza de El Salvador.
Onan Rodríguez - El joven portero se convirtió en el primer fichaje oficial del Olimpia que sacó la chequera y le ofreció un mejor contrato que el Real España, club con el que no logró renovar y se fue al bicampeón.
El mentado 'Pacto de caballeros' entre los clubes grandes del fútbol hondureño volvió a quedar en el olvido con el fichaje de Onan Rodríguez, que se fue del Real España al Olimpia. El portero firmó por tres años con el actual bicampeón.
Jorge Álvarez - La oferta presentada por la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica por el mediocampista hondureño fue rechazada por el Olimpia, que exige 500 mil dólares para una venta definitiva del jugador. El equipo tico no se dará por vencido y hará una nueva propuesta.
Jhon Jairo Escobar – Es el nuevo asistente técnico que acompañará a Jhon Jairo López en el banquillo del Olancho FC.
Jesús Vallejo – Es el preparador físico que pidió Jhon Jairo López para los Potros del Olancho FC.
José Barahona – Es el nuevo preparador de porteros de los Potros del Olancho FC.
Yimi Merlos – Los Potros del Olancho FC tienen también un nuevo fisioterapeuta.