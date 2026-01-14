Olimpia rompe el mercado, Marathón con fichaje bomba y sorpresa en el Real España

Kervin Arriaga - El mediocampista hondureño es seguido por el Atalanta de la Serie A italiana, además del Génova. Mientras que desde la Premier League lo siguen de cerca, reveló El Chiringuito. El Levante pide una propuesta superior a los 5,5 millones de euros fijos más una serie de bonus en variables por el traspaso del catracho, según la Cadena Ser.