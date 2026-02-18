Cinemark Honduras celebra la Fiesta del Cine con precios especiales

Honduras

Durante estos cuatro días consecutivos, el público podrá acceder a todas las películas en cartelera , en todos los formatos y en cualquier horario, a un precio especial. Las funciones en 2D y con efectos 3D tendrán un valor único de 45 lempiras por persona.

Cinemark Honduras vuelve a sumarse a la esperada Fiesta del Cine con una propuesta pensada para que más hondureños disfruten de la magia de la pantalla grande. La iniciativa se desarrollará del jueves 19 al domingo 22 de febrero de 2026 en todas sus salas del país.

La promoción estará habilitada en todos los complejos Cinemark a nivel nacional, lo que permitirá que espectadores de distintas ciudades puedan aprovechar la oferta sin restricciones de ubicación.

Asimismo, el beneficio aplicará en todos los canales de venta disponibles: taquillas físicas, sitio web oficial, aplicación móvil y kioscos de autoservicio, facilitando así la compra anticipada y el acceso ágil a las funciones.

Enrique Artiga Menéndez, director de Marketing de Cinemark para Centroamérica, detalló el alcance de la promoción: “Este precio de 45 Lempiras por persona, aplica en todos los títulos 2D y 3D sin importar cuál película es, aplica tanto como para una butaca regular como para una butaca Premier o como para una butaca D-Box; aplica tanto para películas en pantalla estándar o películas que se exhiban en la gran pantalla XD.”

Con ello, la compañía confirma que el precio especial no distingue formato de sala ni tipo de asiento, permitiendo que los asistentes vivan la experiencia completa que caracteriza a la cadena.

Las fechas oficiales de la celebración serán del 19 al 22 de febrero de 2026, período en el que la cartelera ofrecerá una variedad de títulos para distintos públicos.

Cristhian Flores, gerente de mercadeo de Honduras, destacó algunas de las producciones que podrán disfrutarse durante esos días: “Es una gran oportunidad para venir a disfrutar de ´Cumbres Borrascosas´; una película de romance y amor, como teníamos años de no ver en la gran pantalla; para los peques del hogar, ´GOAT´ una película animada que nos enseña de superación y trabajo en equipo; también podrán revivir el clásico de ´Twilight: Luna Nueva´; así como la más nueva película de Chris Hemsworth “Caminos del Crimen” donde también participan Mark Ruffalo y Halle Berry, entre muchas más”.

La diversidad de géneros incluye romance, animación, clásicos contemporáneos y estrenos recientes, ampliando así las opciones para quienes deseen asistir en familia, con amigos o en pareja.

La Fiesta del Cine se presenta como una oportunidad para disfrutar la experiencia cinematográfica en pantalla grande, con tecnología de última generación y la comodidad que distingue a Cinemark.

Con precios accesibles y una cartelera variada, la invitación está abierta para que el público celebre durante cuatro días consecutivos esta iniciativa que busca acercar el cine a más hondureños.