Rixi Moncada renuncia a su cargo como ministra de Defensa

Tegucigalpa.

Moncada fue electa candidata presidencial de Libre en las elecciones primarias e internas que el pasado 9 de marzo celebraron los tres partidos mayoritarios de Honduras, previo a los comicios generales del 30 de noviembre.

Los otros dos candidatos presidenciales son Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional.

Otro de los altos funcionarios que renunciará es el secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, quien es uno de los tres candidatos a designados presidenciales (vicepresidentes) en la fórmula de Moncada.

Reina ya se despidió del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Varios sectores cuestionaron a Moncada por no haber renunciado como ministra luego de haber sido electa candidata presidencial por Libre, aduciendo que no era ético que continuara en el cargo, a lo que la alta funcionaria respondió entonces que la ley no se lo impedía y que lo haría a finales de mayo.

Rixi Moncada sustituyó en la Secretaría de Defensa a José Manuel Zelaya, quien renunció el 31 de agosto de 2024 después de que Carlos Zelaya, su padre, y entonces secretario del Parlamento hondureño, anunció que dimitirá para ser investigado por el Ministerio Público (Fiscalía) tras admitir que en 2013 se reunió con dos narcotraficantes que ofrecieron dinero para la campaña política de Libre, que salpicó al expresidente hondureño Manuel Zelaya.

Carlos Zelaya es cuñado de la presidenta Castro y hermano del expresidente Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía una consulta popular orientada a reformas constitucionales, desoyendo impedimentos legales que entonces aducía la cuestionada justicia de su país.

El exgobernante también es el asesor principal de la mandataria hondureña.