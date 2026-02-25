Alcalde Carlos Chacón asume presidencia de municipalidades de Atlántida

Con el compromiso de fortalecer el desarrollo regional, la Mancomunidad de Municipalidades del Centro de Atlántida (Mamuca), celebró su asamblea general en la que se eligió a su nueva junta directiva para el periodo 2026-2028.
El alcalde del municipio de Arizona, Carlos Arnaldo Chacón, fue electo como el nuevo presidente de la mancomunidad. Tras su nombramiento, Chacón subrayó que su gestión se centrará en la búsqueda de fondos externos y la articulación con el Poder Ejecutivo.
"Es una gran responsabilidad y un gran reto, pero estamos preparándonos para gestionar, a través del gobierno central y la cooperación internacional, proyectos de impacto para nuestras alcaldías", afirmó el nuevo presidente.
La asamblea general se llevó a cabo este miércoles 25 de febrero en las instalaciones de la Mamuca, ubicadas en el centro del municipio de La Masica.
Los nuevos directivos
El equipo de trabajo que acompañará a Chacón, quedó conformado por los siguientes alcaldes, Nahún Turcios (La Masica) como vicepresidente, Edgardo Ramírez (Esparta) tesorero. Asimismo Enrique Matute (San Francisco) fiscal y Fernando Gómez (El Porvenir) como secretario.
El presidente saliente, Edgardo Ramírez, se mostró satisfecho por la labor cumplida. "Dejamos varios proyectos en marcha y ha sido un honor servir. Brindaremos todo nuestro apoyo al nuevo presidente para seguir desarrollando nuestros municipios", manifestó.
Entre las prioridades del nuevo presidente de la Mamuca destacan, gestión de desechos sólidos, implementación de un modelo regional de recolección de basura para los cinco municipios. Energía renovable, impulsando proyectos de iluminación solar. Recurso hídrico, gestión de sistemas de agua potable a nivel departamental.
Rendición de cuentas
Durante la asamblea el director ejecutivo de la Mamuca, Mario Pavón, presentó un informe detallado sobre las inversiones realizadas en los cinco municipios, destacando el uso eficiente de transferencias y fondos de cooperación.
Asimismo, organizaciones aliadas como la Fundación Cuero y Salado (Fucsa), y Heifer, rindieron informes sobre los convenios vigentes que fortalecen la sostenibilidad ambiental y social de la región.
Sobre la Mamuca
La Mamuca es una asociación municipal fundada en 1998 por los alcaldes de los municipios de El Porvenir, San Francisco, La Masica, Esparta y Arizona, y abarca un área total de 2,002 kilómetros cuadrados.
La mancomunidad impulsa alianzas estratégicas, gestiona recursos y desarrolla proyectos que mejoran la calidad de vida de sus habitantes, a la vez que protege el medio ambiente y los recursos naturales de la zona.
Ha logrado mejoras significativas en los servicios municipales, el acceso a agua potable, la capacitación de jóvenes y la creación de empleos sostenibles.