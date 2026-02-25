Alcalde Carlos Chacón asume presidencia de municipalidades de Atlántida

La Ceiba, Atlántida

Con el compromiso de fortalecer el desarrollo regional, la Mancomunidad de Municipalidades del Centro de Atlántida (Mamuca), celebró su asamblea general en la que se eligió a su nueva junta directiva para el periodo 2026-2028.

El alcalde del municipio de Arizona, Carlos Arnaldo Chacón, fue electo como el nuevo presidente de la mancomunidad. Tras su nombramiento, Chacón subrayó que su gestión se centrará en la búsqueda de fondos externos y la articulación con el Poder Ejecutivo.

"Es una gran responsabilidad y un gran reto, pero estamos preparándonos para gestionar, a través del gobierno central y la cooperación internacional, proyectos de impacto para nuestras alcaldías", afirmó el nuevo presidente.

La asamblea general se llevó a cabo este miércoles 25 de febrero en las instalaciones de la Mamuca, ubicadas en el centro del municipio de La Masica.