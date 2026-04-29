Liga Nacional sería con 12 equipos: La decisión y los clubes con solvencia económica

La Liga Nacional de Honduras podría dar un paso histórico hacia la expansión de sus competidores. Roque Pascua, abogado y secretario de la liga, reveló las probabilidades de que la temporada 2026-2027 se dispute con 12 clubes en lugar de los 11 actuales.

Pascua explicó que el formato actual, con un descenso y un ascenso anual, abre la puerta a decisiones estratégicas. "En estos momentos estamos con 11 y recuerde que descendería uno y asciende otro, lo del club 12 es una toma de decisión de parte de la Asamblea, pero lo lógico es otorgarle una plaza y un derecho a alguien más allá de quitárselo a alguien", manifestó a TVC.

La propuesta gana fuerza por sus beneficios logísticos. Según el directivo, con 12 equipos se programarían 6 partidos a la semana, distribuidos de manera óptima: "Va apuntando a poder darle una plaza a un equipo y jugar con 12 clubes; habrían 6 partidos en la semana, si tenemos el tiempo suficiente podría haber un partido el viernes, dos el sábado, dos el domingo y uno el lunes y tener esa interacción con los equipos de poder jugar de fin de semana a fin de semana".

Pascua anticipa un campeonato más dinámico: "Yo diría que viendo cómo se va desarrollando todo, puedo decir que estaríamos a las puertas de un campeonato de 12". Esta visión busca equilibrar la carga de juegos sin afectar la calidad del torneo.

Sin embargo, la decisión final recae en la Asamblea General de los 11 clubes en competencia que se celebra cada previa de temporada, donde se debatirá y votará la expansión. Pascua subrayó que no se trata de una medida unilateral, sino de un consenso entre los equipos.

Aunque no se dieron nombres específicos de clubes de Segunda División como futuribles invitados, fuentes cercanas indican que el Club Deportivo y Social Vida de La Ceiba, campeón de los años 80 en Honduras, apunta como el principal candidato por su historia y estructura.

Otros equipos solventes económicamente entran en la conversación, como Independiente de Siguatepeque y Parrillas One, que cumplen con estándares financieros sólidos para dar el salto y competir en la élite del fútbol de Honduras.

Pascua enfatizó la prioridad de la solvencia: "Todavía no lo hemos visualizado de quién será el club 12, solamente hemos visto comentarios... para nosotros la solvencia y solidez económica será importante para poder llegar a primera división y poder garantizar el buen funcionamiento de los equipos para no pasar los problemas que hemos visto".

Finalmente, el directivo alertó sobre el riguroso salto de requisitos: "Hay muchos equipos que pueden llenar los requisitos, soy sincero, cuando platicamos con los equipos de segunda división, el salto a primera es muy fuerte, agresivo, allá les piden 10 requisitos, nosotros pedimos 50, todo lo administrativo que asciende a Liga Nacional es fuerte [...] pero en solvencia sí hay varios que podrían clasificar, pero no me gustaría dar nombres para evitar especulaciones. Pero sí deben tener solvencia económica y administrativa".