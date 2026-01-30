Cristiano Ronaldo pulveriza a Messi: nuevo gol, cerca de los 1,000 y tabla goleadores

Arabia Saudita.

La leyenda de Cristiano Ronaldo en el fútbol se agranda con cada día que pasa, cada partido que disputa y cada gol. El delantero portugués perforó las redes nuevamente con un gol para el triunfo del Al Nassr este viernes en Arabia Saudita y quedó más cerca de su objetivo: llegar a los 1.000 goles. El portugués marcó el gol que abrió el marcador en el partido contra el Al-Kholood, al que vencieron por 3-0 en la jornada 18 de la Primera División de Arabia Saudita. CR7 llegó a 961 goles oficiales en su carrera profesional, una cifra que lo deja a solo 39 anotaciones de alcanzar el mítico gol número 1.000, un registro sin precedentes en la historia del fútbol moderno.

El equipo de Cristiano Ronaldo se superó con autoridad a su rival de turno en la Saudi Pro League y el atacante luso volvió a mostrar sus dotes de goleador nato, siempre atento dentro del área. En el minuto 47, 'El Bicho' definió con categoría para confirmar que, a sus 40 años, sigue siendo determinante y decisivo.

Los otros goles fueron de los franceses Mohamed Simakan y Kingsley Coman -de penal- en la segunda parte, triunfo que deja al Al Nassr en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 43 puntos, empatado con el tercero Al-Ahli Saudi y a tres del líder Al Hilal.

Cristiano Ronaldo iguala a Julián Quiñones

Con este gol, Cristiano Ronaldo no solo continúa su carrera hacia el gol 1.000, sino que además igualó al delantero colombiano Julián Quiñones en lo más alto de la tabla de goleadores del campeonato saudí, con 17 tantos, consolidando una rivalidad atractiva entre dos atacantes que han sido claves para sus respectivos equipos en la temporada. El líder de goleo es Ivan Toney, del Al Ahli, con 18 dianas. Cristiano Ronaldo, que acumula goles en todas las competiciones con el Al-Nassr, mantiene un promedio notable y refuerza la ilusión de que pueda alcanzar esa barrera histórica antes de poner fin a su carrera. Cada anotación es seguida con lupa por el mundo del fútbol, consciente de que está presenciando una persecución inédita a una cifra que parecía inalcanzable.

El impacto del capitán de Portugal va más allá de los goles. Su presencia ha elevado la competitividad de la liga saudí y ha potenciado duelos individuales como el que sostiene con Quiñones, uno de los delanteros más destacados del torneo.

Cristiano, cerca de los 1,000 goles y deja atrás a Messi

Mientras el Al-Nassr pelea en la parte alta de la tabla y Cristiano Ronaldo sigue sumando minutos y goles, el foco permanece en un solo número: 39. Esa es la distancia que separa a CR7 del gol 1.000, un objetivo que, partido a partido, parece cada vez menos utópico y más cercano a convertirse en realidad. En la tabla de máximos goleadores de la historia, Cristiano Ronaldo le saca una enorme ventaja a Lionel Messi. El portugués llegó a 961 goles y el argentino registra 896, a la espera del arranque de la temporada en la MLS y Concacaf Champions Cup. La distancia entre ambos 'killers' por ahora es de 64 anotaciones.