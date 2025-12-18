La UPNFM detalla requisitos y fechas para la admisión 2026

San Pedro Sula, Honduras.

El proceso estará a cargo de la Unidad de Admisión y Monitoreo Académico y se desarrollará entre el 20 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, fecha en la que se darán a conocer los resultados oficiales de los aspirantes que hayan aprobado el test de admisión.

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) anunció la apertura de una convocatoria extraordinaria de admisión para estudiantes que deseen ingresar al primer período académico de 2026, como parte de su política de ampliación de oportunidades de acceso a la educación superior pública en Honduras.

Según el calendario oficial, la inscripción en línea se realizará del 20 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026. Posteriormente, los aspirantes deberán efectuar el pago por derecho a examen, el cual estará habilitado hasta el 18 de enero de 2026, paso indispensable para continuar en el proceso.

Como parte de los requisitos académicos, los postulantes deberán completar el Cuestionario de Propósitos Generales (CPG), una herramienta utilizada por la UPNFM para conocer el perfil vocacional, intereses y expectativas de los futuros estudiantes.

Este cuestionario deberá llenarse entre el 20 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026. La generación del carné de aspirante, documento obligatorio para presentarse a la prueba, se realizará del 22 al 25 de enero de 2026.

La aplicación del test de admisión está programada para el 25 de enero de 2026, mientras que la publicación de resultados se efectuará el 31 de enero de 2026 a través de los canales oficiales de la universidad.

Las autoridades universitarias informaron que los aspirantes que ya se habían inscrito en la convocatoria ordinaria de diciembre, pero que por diversas razones no pudieron realizar el examen, podrán culminar el proceso escribiendo al correo electrónico admission.consultas@upnfm.edu.hn, indicando su intención de continuar con el trámite.

La UPNFM es una institución pública de educación superior con una trayectoria histórica en la formación de docentes y profesionales del área educativa, considerada clave en el fortalecimiento del sistema educativo hondureño.

Cuenta con sede central en Tegucigalpa y centros universitarios regionales en distintas zonas del país, lo que facilita el acceso a la educación superior a estudiantes de áreas urbanas y rurales.