Santos Rivera deja dos niños tras perder la vida en fatal accidente en Yoro

Morazán, Yoro.

Lo que comenzó como un viaje de regreso a su jornada laboral terminó convirtiéndose en una tragedia para la familia de Santos Luciano Rivera Zerón, de 45 años, quien perdió la vida en el fatal accidente de tránsito ocurrido el domingo en el sector de La Regina, entre los municipios de Morazán y El Negrito, en el departamento de Yoro.

Rivera Zerón viajaba en un autobús de la ruta Victoria–San Pedro Sula con destino a su lugar de trabajo en la industria textil cuando, por causas que continúan bajo investigación, la unidad perdió el control, volcó e impactó contra varios árboles y un vehículo tipo pick-up. El percance dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos 19 heridos.