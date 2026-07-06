Santos Rivera deja dos niños tras perder la vida en fatal accidente en Yoro

Lo que comenzó como un viaje de regreso a su jornada laboral terminó convirtiéndose en una tragedia para la familia de Santos Luciano Rivera Zerón, de 45 años, quien perdió la vida en el fatal accidente de tránsito ocurrido el domingo en el sector de La Regina, entre los municipios de Morazán y El Negrito, en el departamento de Yoro.
Rivera Zerón viajaba en un autobús de la ruta Victoria–San Pedro Sula con destino a su lugar de trabajo en la industria textil cuando, por causas que continúan bajo investigación, la unidad perdió el control, volcó e impactó contra varios árboles y un vehículo tipo pick-up. El percance dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos 19 heridos.
Originario de Choloma, Cortés, Santos era padre de dos menores de edad, de 15 y 7 años, quienes hoy enfrentan la pérdida de su progenitor. Su fallecimiento ha causado consternación entre familiares y conocidos, quienes lo recuerdan como un hombre trabajador que salió de casa sin imaginar que no regresaría.
En el mismo accidente también perdieron la vida Delmis Suyapa Ramos Palma, de 28 años; su hija Delmis Milagro Tomé Ramos, de apenas cinco años; y José Manuel Hernández Martínez, conductor del vehículo tipo pick-up involucrado en la colisión. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que provocaron la tragedia.