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Matan a balazos a un hombre en Guaimaca

La víctima fue identificada preliminarmente como Miguel Conrado Medina

Matan a balazos a un hombre en Guaimaca

El cuerpo de la víctima quedó tendido al lado de un vehículo rojo.

 Foto: Cortesía
Guaimaca, Honduras

Un hombre fue acribillado a balazos este lunes en pleno centro del municipio de Guaimaca, en el departamento de Francisco Morazán. En el ataque, otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

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La víctima fue identificada preliminarmente como Miguel Conrado Medina. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía pública tras recibir múltiples impactos de bala.

¿Cómo ocurrió el crimen en Guaimaca?

De acuerdo con información preliminar, un hombre, hasta ahora desconocido, se acercó a Conrado Medina y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

Durante el ataque armado, otra persona también resultó herida.

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Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
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