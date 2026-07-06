Matan a balazos a un hombre en Guaimaca

Un hombre fue acribillado a balazos este lunes en pleno centro del municipio de Guaimaca, en el departamento de Francisco Morazán. En el ataque, otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.
La víctima fue identificada preliminarmente como Miguel Conrado Medina. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía pública tras recibir múltiples impactos de bala.
¿Cómo ocurrió el crimen en Guaimaca?
De acuerdo con información preliminar, un hombre, hasta ahora desconocido, se acercó a Conrado Medina y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.
Durante el ataque armado, otra persona también resultó herida.