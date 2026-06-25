  1. Inicio
  2. · Honduras

Hospital Atlántida enfrenta crisis por falla en planta eléctrica

Hospital Atlántida enfrenta una crisis eléctrica tras falla en su planta generadora. Autoridades aplican plan de contingencia

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 13:39 -
  • Carlos Molina
Hospital Atlántida enfrenta crisis por falla en planta eléctrica

Videos difundidos muestran a personal médico atendiendo pacientes con linternas de celulares durante los cortes de energía, mientras autoridades buscan reactivar una planta del antiguo hospital como medida de emergencia. En la foto, una sala justo al momento del apagón.

 Fotos: Cortesía
La Ceiba, Atlántida

La crisis energética en el litoral Atlántico tocó las puertas del Hospital General Atlántida y alcanzó un punto crítico.

La planta generadora de energía del centro asistencial sufrió una falla grave, atribuida a los constantes apagones y al cumplimiento de su vida útil, lo que dejó al principal hospital de la región en una situación de alta vulnerabilidad ante las interrupciones del servicio eléctrico que afectan a la ciudad.

La preocupación escaló a niveles alarmantes tras la difusión de videos en los que se observa al personal médico atendiendo a pacientes y alumbrándose únicamente con las linternas de sus teléfonos celulares cuando falla la energía.

María Antonieta Mejía responde al Colegio Médico tras ultimátum de 72 horas

Familiares y autoridades temen que esta situación provoque una tragedia irreversible, especialmente en los quirófanos y en las áreas donde los pacientes dependen de oxígeno de forma ininterrumpida.

En busca de soluciones de emergencia, Rodney Santacreu, doctor del centro asistencial, confirmó la gravedad del problema.

“El generador tiene una falla grave. Sí tiene solución, pero lleva tiempo darle mantenimiento”, explicó Santacreu, al detallar que, ante el riesgo inminente, se está dando estricta prioridad a las áreas de emergencia.

Autoridades del Hospital Atlántida aseguran que trabajan en un plan de contingencia para reparar la planta actual y trasladar un generador de mayor capacidad, mientras gestionan una solución definitiva a nivel central.

Autoridades del Hospital Atlántida aseguran que trabajan en un plan de contingencia para reparar la planta actual y trasladar un generador de mayor capacidad, mientras gestionan una solución definitiva a nivel central.

Para mitigar el impacto mientras se gestiona un equipo nuevo a nivel central, las autoridades ejecutan un plan de contingencia que incluye el traslado de un equipo en desuso que permanece en el hospital viejo.

“Tenemos varios planes: uno es hacer funcionar la planta actual y la otra es revisar la planta que quedó en el hospital viejo para darle mantenimiento, ya que además es de mayor capacidad. Vamos a analizar esa planta y traerla”, agregó Santacreu.

"Él la soltó del cuello cuando ella logró pedir auxilio": Caso de maestra agredida en El Progreso

Por su parte, Adalid Bonilla, administrador del Hospital Atlántida, se mostró optimista respecto a la planta del antiguo edificio, tras una inspección, y aseguró que su reparación es viable y no requiere una inversión excesiva.

“Este viernes vamos a ponerle mano para echarla a andar”, concluyó Bonilla, con la expectativa de que esta medida temporal devuelva la seguridad eléctrica al hospital y evite una emergencia médica en los quirófanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias