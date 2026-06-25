Hospital Atlántida enfrenta crisis por falla en planta eléctrica

La Ceiba, Atlántida

La crisis energética en el litoral Atlántico tocó las puertas del Hospital General Atlántida y alcanzó un punto crítico. La planta generadora de energía del centro asistencial sufrió una falla grave, atribuida a los constantes apagones y al cumplimiento de su vida útil, lo que dejó al principal hospital de la región en una situación de alta vulnerabilidad ante las interrupciones del servicio eléctrico que afectan a la ciudad. La preocupación escaló a niveles alarmantes tras la difusión de videos en los que se observa al personal médico atendiendo a pacientes y alumbrándose únicamente con las linternas de sus teléfonos celulares cuando falla la energía.

Familiares y autoridades temen que esta situación provoque una tragedia irreversible, especialmente en los quirófanos y en las áreas donde los pacientes dependen de oxígeno de forma ininterrumpida. En busca de soluciones de emergencia, Rodney Santacreu, doctor del centro asistencial, confirmó la gravedad del problema. “El generador tiene una falla grave. Sí tiene solución, pero lleva tiempo darle mantenimiento”, explicó Santacreu, al detallar que, ante el riesgo inminente, se está dando estricta prioridad a las áreas de emergencia.

Para mitigar el impacto mientras se gestiona un equipo nuevo a nivel central, las autoridades ejecutan un plan de contingencia que incluye el traslado de un equipo en desuso que permanece en el hospital viejo. “Tenemos varios planes: uno es hacer funcionar la planta actual y la otra es revisar la planta que quedó en el hospital viejo para darle mantenimiento, ya que además es de mayor capacidad. Vamos a analizar esa planta y traerla”, agregó Santacreu.