Obispos de Honduras expresan "dolor" y solidaridad con Venezuela tras los terremotos

Tegucigalpa.

La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) expresó este jueves su "tristeza y dolor" tras los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron en la víspera el centro de Venezuela y han causado al menos 188 personas muertas y heridas a 1.500 más. En una carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Jesús González de Zárate, los obispos hondureños se sumaron al luto de las comunidades afectadas y lamentaron la destrucción generalizada de bienes materiales provocada por los sismos.

"Nos unimos a todos ustedes que están viviendo esta dura experiencia, pues sabemos que las personas fallecidas en este desastre natural suman más de 160", señaló la CEH, presidida por el arzobispo de Tegucigalpa, monseñor José Vicente Nácher. Los obispos manifestaron además su "cercanía espiritual, fraterna y solidaria a las comunidades y a las familias que han perdido a sus seres queridos y han visto destruido su patrimonio familiar". La CEH invocó la "maternal y amorosa intercesión" de la Santísima Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, y garantizó sus "oraciones y el recuerdo fraternal" en las celebraciones de la Santa Misa por los afectados de esta tragedia. Los obispos hondureños confiaron en que los damnificados hallarán alivio y el "abrazo misericordioso" divino a través de las manifestaciones de "caridad y la generosidad de todos".