Suben a 188 los muertos en Venezuela y a 1.520 los heridos tras fuertes terremotos

Caracas

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.

Rodríguez detalló que, hasta el momento, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados; "algunos han debido ser evacuados", sin precisar la cifra.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), indicó que, tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 de este miércoles, se han registrado 138 réplicas hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este jueves, lo que "ha obligado" a que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como "zonas de desastres".

"A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Catar y de grupos de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas", añadió Rodríguez, quien llamó a colaborar en los centros de acopio con lo que se solicite.