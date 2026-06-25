La rescataron viva, pero murió camino al hospital: Portugal confirma su primera víctima en la tragedia de Venezuela

Venezuela

El Gobierno de Portugal confirmó este jueves la primera víctima mortal de nacionalidad portuguesa tras los devastadores sismos registrados en Venezuela, que dejan hasta el momento 164 muertos y 971 heridos.

En una rueda de prensa tras un consejo de ministros, el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, informó de que “hace unos minutos se ha identificado a la primera víctima mortal de nacionalidad portuguesa y residente en Venezuela”.

El ministro detalló que fue rescatada con vida de entre los escombros, pero que falleció de camino al hospital, sin especificar en qué parte del país latinoamericano se encontraba la víctima.

Anoche, dos terremotos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5 con solo 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral caribeño de Venezuela, donde se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas, según las autoridades.