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VIDEO: Abuelo salva a sus dos perritos tras los terremotos en Venezuela

En el video se observa al hombre salir de un edificio afectado por los potentes sismos mientras lleva a sus dos perritos en brazos

VIDEO: Abuelo salva a sus dos perritos tras los terremotos en Venezuela

Momento en que venezolano salva a sus dos perros tras los fuertes terremotos en Venezuela
CARACAS, VENEZUELA

En medio de la emergencia generada por los terremotos que afectaron varias regiones de Venezuela el miércoles, un abuelo protagonizó una escena que ha conmovido a miles de personas en las redes sociales al poner a salvo a sus dos perros.

El emotivo momento quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral. En las imágenes se observa al hombre salir de un edificio afectado por los potentes sismos mientras lleva a sus mascotas en brazos.

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La escena ocurrió mientras cientos de ciudadanos evacuaban viviendas y centros de trabajo por temor a nuevas réplicas y al posible colapso de las estructuras dañadas por los movimientos telúricos.

A pesar de las dificultades para desplazarse en medio del caos, el adulto mayor avanzó sosteniendo a sus dos perros y sin soltarlos en ningún momento.

Las imágenes generaron miles de comentarios en las redes sociales, donde usuarios destacaron el gesto de amor y protección hacia los animales en momentos de desastres naturales.

Terremotos en Venezuela

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Redacción La Prensa
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