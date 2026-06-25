VIDEO: Abuelo salva a sus dos perritos tras los terremotos en Venezuela

CARACAS, VENEZUELA

En medio de la emergencia generada por los terremotos que afectaron varias regiones de Venezuela el miércoles, un abuelo protagonizó una escena que ha conmovido a miles de personas en las redes sociales al poner a salvo a sus dos perros. El emotivo momento quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral. En las imágenes se observa al hombre salir de un edificio afectado por los potentes sismos mientras lleva a sus mascotas en brazos.

La escena ocurrió mientras cientos de ciudadanos evacuaban viviendas y centros de trabajo por temor a nuevas réplicas y al posible colapso de las estructuras dañadas por los movimientos telúricos.

A pesar de las dificultades para desplazarse en medio del caos, el adulto mayor avanzó sosteniendo a sus dos perros y sin soltarlos en ningún momento. Las imágenes generaron miles de comentarios en las redes sociales, donde usuarios destacaron el gesto de amor y protección hacia los animales en momentos de desastres naturales.

Terremotos en Venezuela