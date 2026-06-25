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EE UU despliega equipos de rescate en Venezuela tras terremotos

Marco Rubio expresó que “la necesidad inmediata” pasa por la búsqueda de personas atrapadas en los escombros, dado que se derrumbaron muchos edificios

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 07:05 -
  • Agencia EFE
EE UU despliega equipos de rescate en Venezuela tras terremotos

Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela), este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

Washington

Estados Unidos está desplegando equipos de búsqueda y de rescate en Venezuela tras los dos potentes terremotos que azotaron el país el miércoles, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.

“Tuve la oportunidad de hablar esta mañana con Delcy Rodríguez, la presidenta interina. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles. Agregaremos otros”, declaró a la prensa durante una visita oficial a Baréin.

El jefe de la diplomacia estadounidense apuntó que “la necesidad inmediata” pasa por la búsqueda de personas atrapadas en los escombros, dado que se derrumbaron muchos edificios.

Terremotos dejan al menos 164 muertos en Venezuela; la cifra aumentará en las próximas horas

En una fase posterior, una vez se haya podido hacer un balance completo de los daños, Estados Unidos estudiará cómo ayudar a restaurar la red de infraestructuras y telecomunicaciones del país, explicó Rubio.

El Caribe venezolano fue sacudido por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.Según el reporte más reciente ofrecido por la presidenta interina la madrugada de este jueves, al menos 164 personas han muerto y otras 971 resultaron heridas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene una estrecha relación con Caracas desde la captura de Nicolás Maduro, anunció el miércoles que instruyó a las agencias de su gobierno a que actuaran “con rapidez” para ayudar a Venezuela porque, dijo, los terremotos dejaron “un número devastador de muertos”.

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