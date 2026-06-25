EE UU despliega equipos de rescate en Venezuela tras terremotos

Washington

Estados Unidos está desplegando equipos de búsqueda y de rescate en Venezuela tras los dos potentes terremotos que azotaron el país el miércoles, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.

“Tuve la oportunidad de hablar esta mañana con Delcy Rodríguez, la presidenta interina. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles. Agregaremos otros”, declaró a la prensa durante una visita oficial a Baréin.

El jefe de la diplomacia estadounidense apuntó que “la necesidad inmediata” pasa por la búsqueda de personas atrapadas en los escombros, dado que se derrumbaron muchos edificios.