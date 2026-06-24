Trump acudirá a la cumbre de la OTAN en Turquía por respeto a Erdogan

Washington, Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este miércoles que asistirá a la próxima cumbre de la OTAN en Turquía por respeto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y dio a entender que no habría aceptado la invitación si el encuentro hubiera sido organizado por otro mandatario.

"No creo que hubiera ido. (...) No habría ido por la mayoría de la gente. Él me llamó y me dijo: 'Por favor, la tenemos en Turquía, tienes que estar allí, Estados Unidos tiene que estar allí'. Así que voy por respeto al presidente Erdogan", afirmó Trump durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte en Washington.

Trump elogió además al mandatario turco al definirlo como "un gran líder" y "una persona muy fuerte", y aseguró que durante la reciente escalada con Irán atendió su petición de mantenerse al margen del conflicto.