Trump asegura que Irán “se está portando muy bien” porque hacen “todo” lo que él les pide

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán “se está portando muy bien” y consideró que el gobierno de los ayatolás está haciendo “todo” lo que él les pide en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra.

”Irán se está portando muy bien. Están aceptando todo lo que yo quiero”, aseguró el mandatario a la salida de una comida con senadores republicanos en el Capitolio.

En plenas negociaciones de paz con Irán, Trump no dudó en matizar estas palabras y aseguró que las autoridades iraníes “tienen que hacerlo (aceptar la propuesta de Estados Unidos)”, ya que, de lo contrario, Washington podría volver a bombardear la república islámica.

Este mensaje llega después de que horas antes hubiera advertido de que pondría fin “de inmediato” a las negociaciones de paz si Teherán cobra peajes en el estrecho de Ormuz.