Trump ordena investigar a las petroleras por los altos precios de la gasolina

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este miércoles al Departamento de Justicia que investigue a "las grandes compañías petroleras" por los altos precios de la gasolina. "He ordenado al Departamento de Justicia que investigue esto de inmediato. ¡Más vale que los precios de la gasolina empiecen a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump aseguró que los precios del petróleo han bajado pero que los ciudadanos no están notando la reducción en la gasolina. "Las grandes compañías petroleras no están bajando los precios en el surtidor en proporción a la fuerte caída de los precios que pagan por el petróleo. ¡Esos precios se están desplomando! En otras palabras, se está cobrando un precio abusivo a los consumidores", señaló.