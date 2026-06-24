Unos 31 buques por día están pasando por Ormuz, según plataforma de monitoreo marítimo

Londres

El tráfico a través de Ormuz se recupera, con el tránsito de unos 31 buques por día, después de que el estrecho quedara bloqueado al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, informa este miércoles Kpler, la plataforma que monitorea el transporte marítimo mundial.

La cifra contrasta con el promedio diario de entre 100 y 120 barcos que pasaban por este vital estrecho antes de que estallara el conflicto armado el pasado 28 de febrero.

Según el análisis de Kpler, los 31 cruces corresponden a una variedad de embarcaciones, como las que transportan petróleo, productos químicos, portacontenedores, graneleros y carga general.

De los 31 tránsitos, veinte corresponden a desplazamientos que van de oeste a este, mientras que también se observaron tres buques sujetos a sanciones navegando de este a oeste.

Kpler subraya que este repentino incremento de la actividad se produce tras el histórico memorando de entendimiento marítimo firmado la semana pasada entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto y abrir corredores seguros.

La plataforma indica que, al no haberse confirmado nuevos ataques físicos desde mayo, la situación está mejorando, aunque todavía no se ha normalizado por completo, teniendo en cuenta lo vital que es el estrecho, por donde pasa el 20 % del crudo que se consume a nivel global, especialmente en países asiáticos.

Kpler puntualiza que la cifra final exacta de los cruces de este mismo miércoles se conocerá a medida que los sistemas de monitoreo marítimo procesan las señales que reciben.