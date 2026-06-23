Trump propone aumentar hasta 1.330 dólares el costo de la ciudadanía en USA

Washington, Estados Unidos

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, propuso aumentar la tarifa para solicitar a la ciudadanía estadounidense en 570 dólares, una medida con la que también podría eliminar las exenciones y descuentos para personas de bajos ingresos. Según el proyecto presentado el lunes por el Departamento de Seguridad Nacional, el costo para las solicitudes pasaría de 760 a 1.330 dólares para los formularios en papel y de 710 a 1.280 dólares para las presentaciones electrónicas. La propuesta también contempla un aumento de 645 dólares en las tasas para quienes soliciten que se reconsidere una denegación de ciudadanía.

Además, plantea eliminar las exenciones de pago y los programas de reducción de tarifas para inmigrantes con ingresos familiares iguales o inferiores al 400 % del umbral federal de pobreza. Sin embargo, estos cambios no entrarán en vigor de inmediato, ya que previamente se requiere una fase de consulta pública de 60 días antes de su aprobación definitiva. Seguridad Nacional justificó el incremento al señalar que busca cubrir por completo los costos de tramitación de las solicitudes de ciudadanía. "Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha limitado históricamente las tarifas de los formularios para promover la naturalización, la agencia ya no considera que estas solicitudes deban tener costos más bajos a expensas de otros beneficios migratorios", detalló en el documento de la propuesta.