  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump amenaza con terminar las negociaciones si Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz

En un mensaje en su red Truth Social, Trump aseguró que “EE. UU. no ha entregado dinero a Irán ni ha liberado fondos que les pertenezcan”

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 06:52 -
  • Agencia EFE
Trump amenaza con terminar las negociaciones si Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz

Fotografía de archivo del presidente Donald Trump. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles a Irán que pondrá fin “de inmediato” a las negociaciones de paz si Teherán cobra peajes en el estrecho de Ormuz y advirtió que Washington no ha entregado fondos a la República Islámica.

“Irán ha informado a EE.UU. que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!”, dijo Trump.

En un mensaje en su red Truth Social, el republicano aseguró que “EE. UU. no ha entregado dinero a Irán ni ha liberado fondos que les pertenezcan”.

”Destinaremos parte de sus fondos, que están bajo nuestro control total, a nuestros agricultores y ganaderos para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos. Irán necesita alimentos urgentemente, y los compraremos para ellos exclusivamente en Estados Unidos”, concluyó.

Washington y Teherán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo y mercancías, y allanar el camino hacia negociaciones sobre el programa nuclear iraní que culminen en un acuerdo final de paz.

Trump aseguró ayer martes que Irán ha aceptado la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y afirmó estar “100 %” seguro de que las inspecciones se llevarán a cabo.

También insistió en que las actuales negociaciones se romperían de inmediato si Irán rechazara esa supervisión. Sin embargo, Irán reiteró este miércoles que no prevé permitir inspecciones del OIEA a pesar de las palabras del presidente estadounidense y las afirmaciones recientes del director general de ese organismo, Rafael Grossi, de que las verificaciones comenzarán “pronto”.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, dijo en X que cualquier discusión sobre las inspecciones y otros asuntos relacionados con el programa nuclear solo se abordará en el marco de un acuerdo definitivo y una vez que la otra parte adopte medidas concretas para levantar todas las sanciones. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias