Israel incumple el alto al fuego en Líbano con ataques esporádicos contra el sur del país

Beirut, Líbano

El Ejército israelí volvió a incumplir este miércoles el alto el fuego con una serie de ataques esporádicos contra diferentes localizaciones en el sur del Líbano en los que se reportaron al menos dos muertos, mientras Washington celebra la segunda jornada de conversaciones para lograr una tregua duradera.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa reportó a lo largo del día varios ataques contra diferentes posiciones en el sur del país, pero de baja intensidad en comparación con la dura ofensiva que lanzó el Ejército israelí el fin de semana, que acabó con la vida de más de un centenar de personas entre viernes y sábado.

Según el recuento de ANN, el Ejército israelí atacó esta mañana dos coches en la localidad de Nabatieh al Fawqa, pero no se registraron víctimas. Posteriormente lanzó un misil guiado contra un terreno abierto en el barrio de Al Deir, en esa misma población, y bombardeó las afueras de Yater, ubicación próxima a las anteriores.