Irán dice que los ataques de EE UU dejan "sin efecto en la práctica" el alto el fuego

Teherán

Irán afirmó este jueves que los últimos ataques estadounidenses contra su territorio "han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego" y responsabilizó de las "peligrosas consecuencias" a Estados Unidos.

"Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no solo constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional relativas al respeto de la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados, sino que también han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego del 8 de abril", indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Añadió que “la responsabilidad de las consecuencias sumamente peligrosas de este acto de provocación recaerá sobre la clase dirigente estadounidense”.

Al mismo tiempo, avisó a los países del golfo Pérsico de que al permitir a Estados Unidos llevar a cabo operaciones militares contra la República Islámica les ha situado “del lado de la parte agresora” y aseguró que tienen la “obligación legal y moral" de impedir nuevos ataques.

La República Islámica de Irán “reafirma su determinación de neutralizar el origen y la fuente de los ataques agresivos contra Irán, en ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa frente a la agresión militar de los Estados Unidos y sus cómplices”, indicó el comunicado.

Estados Unidos atacó anoche por segundo día consecutivo al país islámico con bombardeos contra varios puntos en el sur del país, además de las ciudades de Karaj, a unos 50 kilómetros de Teherán, y Gorgan, en la costa del Caspio.

Irán respondió con nuevos ataques contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y además declaró cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que permitía en las últimas semanas el paso de un número limitado de buques.

Se trata de la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril y se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que Irán ha tardado demasiado en negociar un posible acuerdo. EFE